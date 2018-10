18.10. Ralph Towner feat. Pablo Held Trio, Jazzfestival Esslingen, Sparda Welt Stuttgart

×

Ralph Towner feat. Pablo Held Trio beim Jazzfestival Esslingen 2018

Ralph Towner feat. Pablo Held Trio beim Jazzfestival Esslingen 2018 im SpardaWelt Eventcenter Stuttgart am 18.10.2018:RALPH TOWNER (gitarre), PABLO HELD (piano), ROBERT LANDFERMANN (bass), JONAS BURGWINKEL (drums)Wie nur wenige Musiker ist Ralph Towner ein zentraler Bestandteil der ECM-Geschichte. Sein vielschichtiges Gitarrenspiel hat nicht nur die Musik seiner Band Oregon über Jahrzehnte geprägt, sondern alle seine Soloalben- und konzerte zu einem einmaligen Klangerlebnis gemacht. Von Pat Metheny bis zu Al DiMeola geraten Gitarristen ins Schwärmen, wenn die Sprache auf Ralph Towner kommt. Er denke die Gitarre vom Piano her, sein größter Einfluss sei kein Gitarrist, sondern der Pianist Bill Evans gewesen. Auch eine Erklärung für seine Einmaligkeit. Nun kehrt er an den Ort zurück, an dem er 2015 die German Jazz Trophy erhielt.Das Pablo Held Trio, Stammgast des Jazzfestival Esslingen, ist derzeit eine der lebendigsten und bedeutendsten Formationen des europäischen Jazz. Der Verzicht auf festgelegte Abfolgen zugunsten radikaler Spontaneität verleiht dem Trio seit Jahren Flügel, so dass es zum Modell einer Ästhetik geworden ist, welche man nur bei wenigen Künstlern findet. Das künstlerische Gewicht und die Eigenständigkeit der drei Ausnahmemusiker ist ein Anziehungspunkt für einen wachsenden Kreis kongenialer Musiker des europäischen und amerikanischen Kontinents, die das Trio häufig erweitern.Bei diesem Konzert trafen das Pablo Held Trio und Ralph Towner zum ersten Mal auf der Bühne aufeinander.