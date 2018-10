21.10. Aziza, Jazzfestival, Esslingen

×

Aziza beim Jazzfestival Esslingen am 21.10.2018 in der Württembergischen Landesbühne Esslingen: - DAVE HOLLAND (bass), CHRIS POTTER (saxophon), LIONEL LOUEKE (guitar), ERIC HARLAND (drums)»Musik, die so nachdrücklich Spaß am Jazz für Fortgeschrittene vermittelt, dass eigentlich nur noch ein Konzert dieser Band eindrucksvoller sein könnte …« Mit diesem überschwänglichen Lob stattete die Zeitschrift „stereoplay“ das bisher einzige Album von Aziza aus. Mit Dave Holland, Chris Potter, Eric Harland und Lionel Loueke haben sich vier der derzeit gefragtesten und innovativsten Musiker des zeitgenössischen Jazz zusammen gefunden.Aufgrund ihrer zahlreichen Engagements ist es geradezu verwunderlich, dass sie es schaffen, ihre Terminkalender aufeinander abzustimmen. Offensichtlich werden hier aber eindeutige Prioritäten gesetzt. Schon vom ersten Ton wird deutlich, diese vier Musiker haben sich gesucht und gefunden. Was ihre musikalische Qualität anbelangt, sind sie ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Diese Qualität kombinieren sie mit einer immensen Spielfreude, die Kopf und Herz anspricht und eine sehr rhythmisch geprägte Musik erzeugt.Als 19-jähriger wurde Dave Holland schlagartig bekannt, als ihn Miles Davis für sein epochales Meisterwerk „Bitches Brew“ in seine Band holte. Die letzten 50 Jahre haben nur wenige die Geschichte des Jazz so mitbestimmt wie er. Das Beispiel Aziza zeigt: Hollands musikalische Reise zu begleiten, eröffnet den Zuhörern immer wieder neue, unbekannte Ziele.