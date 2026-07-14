32. Jazz Open Stuttgart, 1. bis 12.7.26

Mit der Show des US-amerikanischen Elektro-Pop Stars und Ex-Punkers Moby endeten am Sonntag, den 12. Juli, auf dem Stuttgarter Schlossplatz die 32. Jazz Open. In den vergangenen zwölf Tagen bestimmten große Stars wie Nick Cave, Teddy Swims, Katy Perry, Lenny Kravitz, Diana Krall, Asaf Avidan, Stanley Clarke, Jamiroquai, Jamie Cullum und Joss Stone den Rhythmus der Stadt. Auf den Clubbühnen im BIX Jazzclub und im SpardaWelt Eventcenter erlebte das Publikum hochklassige Jazz-Konzerte, unter anderem mit Joshua Redman, Marius Neset, Eliane Elias, Mammal Hands und der Miles Electric Band.

Die Konzerte auf den beiden Hauptbühnen Schlossplatz und Altes Schloss waren nahezu komplett ausverkauft. Insgesamt sorgten über 75.000 Besucherinnen und Besucher für eine Auslastung von rund 98 Prozent. Die gute Stimmung in der Innenstadt reichte dabei weit über das Festivalgelände hinaus. Denn die Zaungäste, die außerhalb des abgesperrten Schlossplatzes die Konzerte verfolgen, werden von Jahr zu Jahr mehr und sorgten vor allem beim Auftritt von US-Superstar Katy Perry rund um den Schlossplatz für eine ausgelassene Partystimmung. „Wir sind mit der 32. Auflage der Jazz Opensehr zufrieden“, sagt Promoter Jürgen Schlensog.

Die Vorbereitungen für die Jazz Open Stuttgart 2027 (30. Juni bis zum 11. Juli) laufen auf Hochtouren. Mit der Veröffentlichung der Headliner des Festivals in Stuttgart darf wie üblich Ende Oktober gerechnet werden.