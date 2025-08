90er Party, Ludwigsburg, 2.8.25

Am 2. August 2025 verwandelte sich der Innenhof des Residenzschlosses Ludwigsburg in eine riesige Open-Air-Zeitkapsel. Die 90er-Party lockte bei rund 20 Grad und bewölktem Himmel tausende Fans in bunten Outfits und bester Laune in das barocke Ambiente – und bot eine musikalische Zeitreise, die sich sehen (und hören) lassen konnte. Obwohl das Wetter eher an Frühherbst als an Hochsommer erinnerte, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Schon früh am Abend war die Atmosphäre energiegeladen und voller Vorfreude. Auf der Bühne gab es eine geballte Ladung 90er-Kult. Mit dabei waren Layzee (Mr. President), Loona, Captain Jack, Oli. P, Culture Beat, Masterboy & Beatrix Delgado, Aquagen und weitere Acts, die Hit auf Hit lieferten. Das Publikum war bunt gemischt, textsicher, ausgelassen – und bereit für einen unvergesslichen Abend. Besonders auffällig waren die vielen detailverliebten Outfits im Stil der 90er, die zwischen Barockmauern und Lichtshow für eine besondere Stimmung sorgten. Trotz frischer Temperaturen war die 90er-Party im Ludwigsburger Schloss ein voller Erfolg. Ein Abend voller Musik, Emotionen und Erinnerungen.

Fotos: partyfotograf.de