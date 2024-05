Bushido, Porsche Arena, Stuttgart 30.4.24

Ganze acht Jahre lang war Bushido von den großen Konzertbühnen verschwunden. Ein langwieriger Prozess gegen seinen Ex-Manager Arafat Abou-Chaker und die Gründung seiner Familie, haben dafür gesorgt, dass einer der ersten großen Deutsch-Rap Star lange mit sich selbst beschäftigt war. Jetzt kehrte er mit seiner „König für immer“ Tour noch einmal für seine Fans zurück. Es soll die vorrausichtlich letzte Tournee seiner Karriere werden. Als Abschlusslocation hat sich die Berliner Deutsch-Rap-Legende die Stuttgarter Porsche-Arena ausgesucht. Das Resultat: natürlich ausverkauft. Mehr als 6.000 Fans sind zum Abschied des Berliners zusammengekommen.

Fotos: Marco Franzese

Das Abschied an diesem Abend Programm ist, sieht man schon ganz am Anfang des Konzerts. Statt einem fulminanten Song gibt es erst Clips aus Bushidos Leben zu sehen. Es beginnt mit einem jungen Bushido, der damals noch Anis Mohamed Youssef Ferchichi hieß und am liebsten amerikanischen Rap hörte. Im Laufe des Abends bekommen die Zuschauer seinen ganzen Werdegang zu sehen von den ersten Erfolgen im deutschen Rap-Business bei Aggro Berlin bis hin zur Gründung seiner Familie.

Dann geht es auch musikalisch endlich zur Sache und der erfahrene Entertainer bringt das Publikum sofort auf seine Seite. Mit dem Song „Ronin“ geht’s los und im Folgenden rappen sich Bushido und sein Backup-Rapper Animus durch die Discografie der vergangenen zwanzig Jahre: „Von der Skyline zum Bordstein zurück“, „Zeiten ändern dich“ oder das ehemals indizierte Lied „Stress ohne Grund“. Die Stimmung ist super und auch Bushido vergisst nicht sich regelmäßig beim Publikum fürs Mitmachen. Sein Tourfinale beschließt die Deutsch-Rap Legende dann mit dem harmonischen Song „Familie“ und seinem Karel-Gott-Feature „Für immer jung“.