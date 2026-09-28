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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

Cannstatter Volksfest Eröffnungswochenende, Stuttgart, 25. bis 27.9.

STUTTGART & UMLAND

Der Cannstatter Wasen ist eröffnet und im Festzelt „Wilhelmer’s SchwabenWelt“ wurde das natürlich gebührend gefeiert. Beim traditionellen Fassanstich gab Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper mit vier Schlägen den Startschuss für 17 Tage Volksfest. Und MORITZ Fotograf Daniel Boosz war live dabei. Seine schönsten Eindrücke vom ersten Festwochenende unter anderem auch von der Wasenpirsch, bei der rund 600 geladene Gäste in Wilhelmer’s Schwabenwelt feierten, finden sich in der Bildergalerie.

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260925_Eroeffnung_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_9195_0067.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9621_0029.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9629_0032.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9845_0117.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9847_0118.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9849_0119.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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20260927_Wasenpirsch_IMG_9856_0121.jpg

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de

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