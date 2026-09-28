Cannstatter Volksfest Eröffnungswochenende, Stuttgart, 25. bis 27.9.

Der Cannstatter Wasen ist eröffnet und im Festzelt „Wilhelmer’s SchwabenWelt“ wurde das natürlich gebührend gefeiert. Beim traditionellen Fassanstich gab Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper mit vier Schlägen den Startschuss für 17 Tage Volksfest. Und MORITZ Fotograf Daniel Boosz war live dabei. Seine schönsten Eindrücke vom ersten Festwochenende unter anderem auch von der Wasenpirsch, bei der rund 600 geladene Gäste in Wilhelmer’s Schwabenwelt feierten, finden sich in der Bildergalerie.
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