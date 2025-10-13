1.jpg

Dusan Cmiljic

Canstatter Volksfest, Stuttgart, 11.10.25

Der Wasen ruft. Auf das Cannstatter Volksfest freut man sich nicht nur in Stuttgart, sondern überall auf der Welt. 2024 kamen sagenhafte 4,6 Millionen Menschen, um gemeinsam zu feiern, zu staunen, zu lachen, zu genießen. Auch in diesem Jahr ist das größte und wahrscheinlich schönste Schausteilerfest der Welt wieder ein unvergessliches Erlebnis.

Fotos: Dusan Cmiljic

