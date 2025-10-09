Canstatter Volksfest, Stuttgart, 8.10.25

Der Wasen ruft. Auf das Cannstatter Volksfest freut man sich nicht nur in Stuttgart, sondern überall auf der Welt. 2024 kamen sagenhafte 4,6 Millionen Menschen, um gemeinsam zu feiern, zu staunen, zu lachen, zu genießen. Auch in diesem Jahr ist das größte und wahrscheinlich schönste Schausteilerfest der Welt wieder ein unvergessliches Erlebnis.
1 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
2 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
3 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
4 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
5 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
6 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
7 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
8 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
9 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
10 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
11 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
12 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
13 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
14 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
15 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
16 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
17 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
18 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
19 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
20 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
21 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
22 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
23 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
24 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
25 von 25
Foto: Mia Lucia Schweitzer
Fotos: Mia Lucia Schweitzer