Die erste Wasenwoche, Stuttgart, 28.9. bis 1.10.

Die erste Wasenwoche neigt sich dem Ende entgegen und in den Festzelten wurde ordentlich gefeiert. Unser Fotograf Daniel Boosz war bei der SWR1 80er Wasenparty im Klauss&Klauss, der Onetaste Studentenparty im Wasenwirt und der Schlagerparty im Sonja Merz Festzelt unterwegs. Die schönsten Eindrücke und feierfreudige Wasenmomente gibt es in unserer Bildergalerie zu entdecken.
1 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
2 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
3 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
4 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
5 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
6 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
7 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
8 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
9 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
10 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
11 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
12 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
13 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
14 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
15 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
16 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
17 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
18 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
19 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
20 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
21 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
22 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
23 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
24 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
25 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
26 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
27 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
28 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
29 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
30 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
31 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
32 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
33 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
34 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
35 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
36 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
37 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
38 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
39 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
40 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
41 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
42 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
43 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
44 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
45 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
46 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
47 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
48 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
49 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
50 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
51 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
52 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
53 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
54 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
55 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
56 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
57 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
58 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
59 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
60 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
61 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
62 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
63 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
64 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
65 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
66 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
67 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
68 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
69 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
70 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
71 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
72 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
73 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
74 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
75 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
76 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
77 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
78 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
79 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
80 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
81 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
82 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
83 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
84 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
85 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
86 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
87 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
88 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
89 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
90 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
91 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
92 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
93 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
94 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
95 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
96 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
97 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
98 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
99 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
100 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
101 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
102 von 102
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE
Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de