20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9870_0003.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

Die erste Wasenwoche, Stuttgart, 28.9. bis 1.10.

STUTTGART & UMLAND

Die erste Wasenwoche neigt sich dem Ende entgegen und in den Festzelten wurde ordentlich gefeiert. Unser Fotograf Daniel Boosz war bei der SWR1 80er Wasenparty im Klauss&Klauss, der Onetaste Studentenparty im Wasenwirt und der Schlagerparty im Sonja Merz Festzelt unterwegs. Die schönsten Eindrücke und feierfreudige Wasenmomente gibt es in unserer Bildergalerie zu entdecken.

×

1 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9858_0001.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

2 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9870_0003.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

3 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9872_0004.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

4 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9874_0005.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

5 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9876_0006.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

6 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9878_0007.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

7 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9901_0012.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

8 von 102

20260928_SWR1_80er_Wasenparty_IMG_9903_0013.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

9 von 102

20260929__IMG_0002_0029.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

10 von 102

20260929__IMG_0004_0030.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

11 von 102

20260929__IMG_0007_0031.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

12 von 102

20260929__IMG_0009_0032.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

13 von 102

20260929__IMG_0011_0033.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

14 von 102

20260929__IMG_0013_0034.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

15 von 102

20260929__IMG_0016_0035.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

16 von 102

20260929__IMG_0017_0036.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

17 von 102

20260929__IMG_0019_0037.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

18 von 102

20260929__IMG_0021_0038.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

19 von 102

20260929__IMG_0053_0043.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

20 von 102

20260929__IMG_0057_0045.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

21 von 102

20260929__IMG_0061_0047.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

22 von 102

20260929__IMG_0065_0049.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

23 von 102

20260929__IMG_0067_0050.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

24 von 102

20260929__IMG_0091_0055.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

25 von 102

20260929__IMG_0101_0057.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

26 von 102

20260929__IMG_0105_0059.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

27 von 102

20260929__IMG_0107_0060.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

28 von 102

20260929__IMG_0109_0061.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

29 von 102

20260929__IMG_0111_0062.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

30 von 102

20260929__IMG_0113_0063.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

31 von 102

20260929__IMG_0117_0065.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

32 von 102

20260929__IMG_0119_0066.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

33 von 102

20260929__IMG_0121_0067.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

34 von 102

20260929__IMG_0123_0068.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

35 von 102

20260929__IMG_0127_0069.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

36 von 102

20260929__IMG_9921_0001.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

37 von 102

20260929__IMG_9923_0002.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

38 von 102

20260929__IMG_9926_0003.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

39 von 102

20260929__IMG_9927_0004.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

40 von 102

20260929__IMG_9929_0005.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

41 von 102

20260929__IMG_9931_0006.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

42 von 102

20260929__IMG_9933_0007.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

43 von 102

20260929__IMG_9935_0008.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

44 von 102

20260929__IMG_9939_0009.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

45 von 102

20260929__IMG_9942_0010.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

46 von 102

20260929__IMG_9943_0011.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

47 von 102

20260929__IMG_9959_0013.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

48 von 102

20260929__IMG_9961_0014.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

49 von 102

20260929__IMG_9970_0016.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

50 von 102

20260929__IMG_9975_0017.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

51 von 102

20260929__IMG_9977_0018.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

52 von 102

20260929__IMG_9981_0019.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

53 von 102

20260929__IMG_9983_0020.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

54 von 102

20260929__IMG_9985_0021.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

55 von 102

20260929__IMG_9987_0022.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

56 von 102

20260929__IMG_9989_0023.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

57 von 102

20260929__IMG_9991_0024.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

58 von 102

20260929__IMG_9992_0025.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

59 von 102

20260929__IMG_9994_0026.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

60 von 102

20260929__IMG_9996_0027.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

61 von 102

20260929__IMG_9999_0028.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

62 von 102

20260930__IMG_0135_0002.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

63 von 102

20260930__IMG_0137_0003.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

64 von 102

20260930__IMG_0139_0004.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

65 von 102

20260930__IMG_0141_0005.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

66 von 102

20260930__IMG_0145_0007.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

67 von 102

20260930__IMG_0148_0008.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

68 von 102

20260930__IMG_0160_0010.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

69 von 102

20260930__IMG_0164_0012.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

70 von 102

20260930__IMG_0172_0015.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

71 von 102

20260930__IMG_0176_0017.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

72 von 102

20260930__IMG_0180_0019.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

73 von 102

20260930__IMG_0183_0020.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

74 von 102

20260930__IMG_0185_0021.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

75 von 102

20260930__IMG_0191_0022.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

76 von 102

20260930__IMG_0193_0023.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

77 von 102

20260930__IMG_0196_0024.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

78 von 102

20260930__IMG_0197_0025.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

79 von 102

20260930__IMG_0199_0026.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

80 von 102

20260930__IMG_0201_0027.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

81 von 102

20260930__IMG_0203_0028.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

82 von 102

20260930__IMG_0205_0029.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

83 von 102

20260930__IMG_0211_0031.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

84 von 102

20260930__IMG_0213_0032.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

85 von 102

20260930__IMG_0215_0033.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

86 von 102

20260930__IMG_0219_0035.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

87 von 102

20260930__IMG_0223_0037.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

88 von 102

20260930__IMG_0233_0041.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

89 von 102

20260930__IMG_0235_0042.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

90 von 102

20260930__IMG_0237_0043.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

91 von 102

20260930__IMG_0239_0044.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

92 von 102

20260930__IMG_0241_0045.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

93 von 102

20260930__IMG_0243_0046.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

94 von 102

20260930__IMG_0248_0048.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

95 von 102

20260930__IMG_0250_0049.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

96 von 102

20260930__IMG_0252_0050.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

97 von 102

20260930__IMG_0256_0052.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

98 von 102

20260930__IMG_0258_0053.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

99 von 102

20260930__IMG_0260_0054.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

100 von 102

20260930__IMG_0262_0055.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

101 von 102

20260930__IMG_0264_0056.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

×

102 von 102

20260930_Schlagerparty_IMG_0133_0001.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

Tags