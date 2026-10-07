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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

Die zweite Wasenwoche, Stuttgart, 2. bis 6.10.

STUTTGART & UMLAND

Rauf auf die Bierbank und rein ins Dirndl: Wenn der Cannstatter Wasen ruft, steht Stuttgart Kopf. Unser Fotograf Daniel Boosz war auch in der zweiten Festwoche wieder mittendrin und hat die schönsten Momente mit der Kamera eingefangen, unter anderem im Wasenwirt und bei WELLER’S Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt.

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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