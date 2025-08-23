1.JPG

Foto: Dusan Cmiljic

Flammende Sterne, Ostfildern, 23.8.25

Bei den Flammenden Sternen holen die weltbesten Pyrotechniker jeden Sommer die Sterne fürs Publikum vom Himmel. Beim Auftakt zur diesjährigen Ausgabe wurde der Himmel über dem Scharnhauser Park Ostfildern zur Leinwand auf dem die Feuerwerksteams, feurige Bilder malten. Bei gutem Wetter freuten sich viele Besucher über den mehr als gelungenen Abend.

×

1 von 188

DSC09313.jpg

Dusan Cmiljic

×

2 von 188

DSC09314.jpg

Dusan Cmiljic

×

3 von 188

DSC09315.jpg

Dusan Cmiljic

×

4 von 188

DSC09316.jpg

Dusan Cmiljic

×

5 von 188

DSC09317.jpg

Dusan Cmiljic

×

6 von 188

DSC09318.jpg

Dusan Cmiljic

×

7 von 188

DSC09319.jpg

Dusan Cmiljic

×

8 von 188

DSC09320.jpg

Dusan Cmiljic

×

9 von 188

DSC09321.jpg

Dusan Cmiljic

×

10 von 188

DSC09322.jpg

Dusan Cmiljic

×

11 von 188

DSC09323.jpg

Dusan Cmiljic

×

12 von 188

DSC09324.jpg

Dusan Cmiljic

×

13 von 188

DSC09325.jpg

Dusan Cmiljic

×

14 von 188

DSC09326.jpg

Dusan Cmiljic

×

15 von 188

DSC09327.jpg

Dusan Cmiljic

×

16 von 188

DSC09328.jpg

Dusan Cmiljic

×

17 von 188

DSC09331.jpg

Dusan Cmiljic

×

18 von 188

DSC09332.jpg

Dusan Cmiljic

×

19 von 188

DSC09333.jpg

Dusan Cmiljic

×

20 von 188

DSC09336.jpg

Dusan Cmiljic

×

21 von 188

DSC09337.jpg

Dusan Cmiljic

×

22 von 188

DSC09340.jpg

Dusan Cmiljic

×

23 von 188

DSC09341.jpg

Dusan Cmiljic

×

24 von 188

DSC09343.jpg

Dusan Cmiljic

×

25 von 188

DSC09344.jpg

Dusan Cmiljic

×

26 von 188

DSC09347.jpg

Dusan Cmiljic

×

27 von 188

DSC09349.jpg

Dusan Cmiljic

×

28 von 188

DSC09350.jpg

Dusan Cmiljic

×

29 von 188

DSC09351.jpg

Dusan Cmiljic

×

30 von 188

DSC09353.jpg

Dusan Cmiljic

×

31 von 188

DSC09356.jpg

Dusan Cmiljic

×

32 von 188

DSC09357.jpg

Dusan Cmiljic

×

33 von 188

DSC09363.jpg

Dusan Cmiljic

×

34 von 188

DSC09364.jpg

Dusan Cmiljic

×

35 von 188

DSC09365.jpg

Dusan Cmiljic

×

36 von 188

DSC09366.jpg

Dusan Cmiljic

×

37 von 188

DSC09367.jpg

Dusan Cmiljic

×

38 von 188

DSC09368.jpg

Dusan Cmiljic

×

39 von 188

DSC09370.jpg

Dusan Cmiljic

×

40 von 188

DSC09371.jpg

Dusan Cmiljic

×

41 von 188

DSC09372.jpg

Dusan Cmiljic

×

42 von 188

DSC09376.jpg

Dusan Cmiljic

×

43 von 188

DSC09378.jpg

Dusan Cmiljic

×

44 von 188

DSC09380.jpg

Dusan Cmiljic

×

45 von 188

DSC09381.jpg

Dusan Cmiljic

×

46 von 188

DSC09382.jpg

Dusan Cmiljic

×

47 von 188

DSC09385.jpg

Dusan Cmiljic

×

48 von 188

DSC09387.jpg

Dusan Cmiljic

×

49 von 188

DSC09388.jpg

Dusan Cmiljic

×

50 von 188

DSC09390.jpg

Dusan Cmiljic

×

51 von 188

DSC09391.jpg

Dusan Cmiljic

×

52 von 188

DSC09399.jpg

Dusan Cmiljic

×

53 von 188

DSC09400.jpg

Dusan Cmiljic

×

54 von 188

DSC09408.jpg

Dusan Cmiljic

×

55 von 188

DSC09409.jpg

Dusan Cmiljic

×

56 von 188

DSC09411.jpg

Dusan Cmiljic

×

57 von 188

DSC09412.jpg

Dusan Cmiljic

×

58 von 188

DSC09413.jpg

Dusan Cmiljic

×

59 von 188

DSC09414.jpg

Dusan Cmiljic

×

60 von 188

DSC09417.jpg

Dusan Cmiljic

×

61 von 188

DSC09418.jpg

Dusan Cmiljic

×

62 von 188

DSC09419.jpg

Dusan Cmiljic

×

63 von 188

DSC09421.jpg

Dusan Cmiljic

×

64 von 188

DSC09425.jpg

Dusan Cmiljic

×

65 von 188

DSC09427.jpg

Dusan Cmiljic

×

66 von 188

DSC09428.jpg

Dusan Cmiljic

×

67 von 188

DSC09430.jpg

Dusan Cmiljic

×

68 von 188

DSC09433.jpg

Dusan Cmiljic

×

69 von 188

DSC09438.jpg

Dusan Cmiljic

×

70 von 188

DSC09440.jpg

Dusan Cmiljic

×

71 von 188

DSC09443.jpg

Dusan Cmiljic

×

72 von 188

DSC09444.jpg

Dusan Cmiljic

×

73 von 188

DSC09446.jpg

Dusan Cmiljic

×

74 von 188

DSC09450.jpg

Dusan Cmiljic

×

75 von 188

DSC09452.jpg

Dusan Cmiljic

×

76 von 188

DSC09453.jpg

Dusan Cmiljic

×

77 von 188

DSC09455.jpg

Dusan Cmiljic

×

78 von 188

DSC09456.jpg

Dusan Cmiljic

×

79 von 188

DSC09457.jpg

Dusan Cmiljic

×

80 von 188

DSC09459.jpg

Dusan Cmiljic

×

81 von 188

DSC09460.jpg

Dusan Cmiljic

×

82 von 188

DSC09462.jpg

Dusan Cmiljic

×

83 von 188

DSC09464.jpg

Dusan Cmiljic

×

84 von 188

DSC09467.jpg

Dusan Cmiljic

×

85 von 188

DSC09468.jpg

Dusan Cmiljic

×

86 von 188

DSC09473.jpg

Dusan Cmiljic

×

87 von 188

DSC09474.jpg

Dusan Cmiljic

×

88 von 188

DSC09479.jpg

Dusan Cmiljic

×

89 von 188

DSC09480.jpg

Dusan Cmiljic

×

90 von 188

DSC09482.jpg

Dusan Cmiljic

×

91 von 188

DSC09486.jpg

Dusan Cmiljic

×

92 von 188

DSC09489.jpg

Dusan Cmiljic

×

93 von 188

DSC09490.jpg

Dusan Cmiljic

×

94 von 188

DSC09492.jpg

Dusan Cmiljic

×

95 von 188

DSC09494.jpg

Dusan Cmiljic

×

96 von 188

DSC09496.jpg

Dusan Cmiljic

×

97 von 188

DSC09497.jpg

Dusan Cmiljic

×

98 von 188

DSC09498.jpg

Dusan Cmiljic

×

99 von 188

DSC09501.jpg

Dusan Cmiljic

×

100 von 188

DSC09502.jpg

Dusan Cmiljic

×

101 von 188

DSC09503.jpg

Dusan Cmiljic

×

102 von 188

DSC09505.jpg

Dusan Cmiljic

×

103 von 188

DSC09507.jpg

Dusan Cmiljic

×

104 von 188

DSC09508.jpg

Dusan Cmiljic

×

105 von 188

DSC09509.jpg

Dusan Cmiljic

×

106 von 188

DSC09514.jpg

Dusan Cmiljic

×

107 von 188

DSC09517.jpg

Dusan Cmiljic

×

108 von 188

DSC09518.jpg

Dusan Cmiljic

×

109 von 188

DSC09519.jpg

Dusan Cmiljic

×

110 von 188

DSC09520.jpg

Dusan Cmiljic

×

111 von 188

DSC09523.jpg

Dusan Cmiljic

×

112 von 188

DSC09525.jpg

Dusan Cmiljic

×

113 von 188

DSC09527.jpg

Dusan Cmiljic

×

114 von 188

DSC09528.jpg

Dusan Cmiljic

×

115 von 188

DSC09531.jpg

Dusan Cmiljic

×

116 von 188

DSC09532.jpg

Dusan Cmiljic

×

117 von 188

DSC09534.jpg

Dusan Cmiljic

×

118 von 188

DSC09535.jpg

Dusan Cmiljic

×

119 von 188

DSC09537.jpg

Dusan Cmiljic

×

120 von 188

DSC09539.jpg

Dusan Cmiljic

×

121 von 188

DSC09540.jpg

Dusan Cmiljic

×

122 von 188

DSC09542.jpg

Dusan Cmiljic

×

123 von 188

DSC09544.jpg

Dusan Cmiljic

×

124 von 188

DSC09546.jpg

Dusan Cmiljic

×

125 von 188

DSC09547.jpg

Dusan Cmiljic

×

126 von 188

DSC09549.jpg

Dusan Cmiljic

×

127 von 188

DSC09551.jpg

Dusan Cmiljic

×

128 von 188

DSC09552.jpg

Dusan Cmiljic

×

129 von 188

DSC09553.jpg

Dusan Cmiljic

×

130 von 188

DSC09554.jpg

Dusan Cmiljic

×

131 von 188

DSC09556.jpg

Dusan Cmiljic

×

132 von 188

DSC09557.jpg

Dusan Cmiljic

×

133 von 188

DSC09559.jpg

Dusan Cmiljic

×

134 von 188

DSC09562.jpg

Dusan Cmiljic

×

135 von 188

DSC09564.jpg

Dusan Cmiljic

×

136 von 188

DSC09566.jpg

Dusan Cmiljic

×

137 von 188

DSC09567.jpg

Dusan Cmiljic

×

138 von 188

DSC09569.jpg

Dusan Cmiljic

×

139 von 188

DSC09570.jpg

Dusan Cmiljic

×

140 von 188

DSC09572.jpg

Dusan Cmiljic

×

141 von 188

DSC09573.jpg

Dusan Cmiljic

×

142 von 188

DSC09576.jpg

Dusan Cmiljic

×

143 von 188

DSC09577.jpg

Dusan Cmiljic

×

144 von 188

DSC09579.jpg

Dusan Cmiljic

×

145 von 188

DSC09581.jpg

Dusan Cmiljic

×

146 von 188

DSC09583.jpg

Dusan Cmiljic

×

147 von 188

DSC09584.jpg

Dusan Cmiljic

×

148 von 188

DSC09585.jpg

Dusan Cmiljic

×

149 von 188

DSC09588.jpg

Dusan Cmiljic

×

150 von 188

DSC09590.jpg

Dusan Cmiljic

×

151 von 188

DSC09591.jpg

Dusan Cmiljic

×

152 von 188

DSC09595.jpg

Dusan Cmiljic

×

153 von 188

DSC09596.jpg

Dusan Cmiljic

×

154 von 188

DSC09597.jpg

Dusan Cmiljic

×

155 von 188

DSC09599.jpg

Dusan Cmiljic

×

156 von 188

DSC09600.jpg

Dusan Cmiljic

×

157 von 188

DSC09601.jpg

Dusan Cmiljic

×

158 von 188

DSC09603.jpg

Dusan Cmiljic

×

159 von 188

DSC09606.jpg

Dusan Cmiljic

×

160 von 188

DSC09607.jpg

Dusan Cmiljic

×

161 von 188

DSC09609.jpg

Dusan Cmiljic

×

162 von 188

DSC09610.jpg

Dusan Cmiljic

×

163 von 188

DSC09611.jpg

Dusan Cmiljic

×

164 von 188

DSC09612.jpg

Dusan Cmiljic

×

165 von 188

DSC09614.jpg

Dusan Cmiljic

×

166 von 188

DSC09616.jpg

Dusan Cmiljic

×

167 von 188

DSC09617.jpg

Dusan Cmiljic

×

168 von 188

DSC09619.jpg

Dusan Cmiljic

×

169 von 188

DSC09622.jpg

Dusan Cmiljic

×

170 von 188

DSC09623.jpg

Dusan Cmiljic

×

171 von 188

DSC09624.jpg

Dusan Cmiljic

×

172 von 188

DSC09625.jpg

Dusan Cmiljic

×

173 von 188

DSC09626.jpg

Dusan Cmiljic

×

174 von 188

DSC09631.jpg

Dusan Cmiljic

×

175 von 188

DSC09632.jpg

Dusan Cmiljic

×

176 von 188

DSC09634.jpg

Dusan Cmiljic

×

177 von 188

DSC09635.jpg

Dusan Cmiljic

×

178 von 188

DSC09637.jpg

Dusan Cmiljic

×

179 von 188

DSC09638.jpg

Dusan Cmiljic

×

180 von 188

DSC09639.jpg

Dusan Cmiljic

×

181 von 188

DSC09640.jpg

Dusan Cmiljic

×

182 von 188

DSC09641.jpg

Dusan Cmiljic

×

183 von 188

DSC09642.jpg

Dusan Cmiljic

×

184 von 188

DSC09643.jpg

Dusan Cmiljic

×

185 von 188

DSC09644.jpg

Dusan Cmiljic

×

186 von 188

DSC09645.jpg

Dusan Cmiljic

×

187 von 188

DSC09646.jpg

Dusan Cmiljic

×

188 von 188

DSC09648.jpg

Dusan Cmiljic

Fotos: Dusan Cmiljic

Tags