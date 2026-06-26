DSC04699.jpg

Dusan Cmiljic

Foreigner, Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart, 23.6.26

STUTTGART & UMLAND

Foreigner feierte auf der Freilichbühne Killesberg das 50-jährige Bandjubiläum. Bei bestem Wetter konnten sich die Fans über eine mitreißende Show freuen. Die britisch-amerikanische Rockinstitution brachte ihre größten Hits auf die Bühne.

×

1 von 198

DSC04367.jpg

Dusan Cmiljic

×

2 von 198

DSC04369.jpg

Dusan Cmiljic

×

3 von 198

DSC04371.jpg

Dusan Cmiljic

×

4 von 198

DSC04373.jpg

Dusan Cmiljic

×

5 von 198

DSC04374.jpg

Dusan Cmiljic

×

6 von 198

DSC04375.jpg

Dusan Cmiljic

×

7 von 198

DSC04376.jpg

Dusan Cmiljic

×

8 von 198

DSC04377.jpg

Dusan Cmiljic

×

9 von 198

DSC04378.jpg

Dusan Cmiljic

×

10 von 198

DSC04383.jpg

Dusan Cmiljic

×

11 von 198

DSC04384.jpg

Dusan Cmiljic

×

12 von 198

DSC04385.jpg

Dusan Cmiljic

×

13 von 198

DSC04386.jpg

Dusan Cmiljic

×

14 von 198

DSC04387.jpg

Dusan Cmiljic

×

15 von 198

DSC04388.jpg

Dusan Cmiljic

×

16 von 198

DSC04389.jpg

Dusan Cmiljic

×

17 von 198

DSC04390.jpg

Dusan Cmiljic

×

18 von 198

DSC04391.jpg

Dusan Cmiljic

×

19 von 198

DSC04392.jpg

Dusan Cmiljic

×

20 von 198

DSC04394.jpg

Dusan Cmiljic

×

21 von 198

DSC04396.jpg

Dusan Cmiljic

×

22 von 198

DSC04397.jpg

Dusan Cmiljic

×

23 von 198

DSC04404.jpg

Dusan Cmiljic

×

24 von 198

DSC04405.jpg

Dusan Cmiljic

×

25 von 198

DSC04406.jpg

Dusan Cmiljic

×

26 von 198

DSC04407.jpg

Dusan Cmiljic

×

27 von 198

DSC04416.jpg

Dusan Cmiljic

×

28 von 198

DSC04421.jpg

Dusan Cmiljic

×

29 von 198

DSC04422.jpg

Dusan Cmiljic

×

30 von 198

DSC04423.jpg

Dusan Cmiljic

×

31 von 198

DSC04426.jpg

Dusan Cmiljic

×

32 von 198

DSC04428.jpg

Dusan Cmiljic

×

33 von 198

DSC04429.jpg

Dusan Cmiljic

×

34 von 198

DSC04430.jpg

Dusan Cmiljic

×

35 von 198

DSC04431.jpg

Dusan Cmiljic

×

36 von 198

DSC04432.jpg

Dusan Cmiljic

×

37 von 198

DSC04433.jpg

Dusan Cmiljic

×

38 von 198

DSC04434.jpg

Dusan Cmiljic

×

39 von 198

DSC04435.jpg

Dusan Cmiljic

×

40 von 198

DSC04437.jpg

Dusan Cmiljic

×

41 von 198

DSC04439.jpg

Dusan Cmiljic

×

42 von 198

DSC04440.jpg

Dusan Cmiljic

×

43 von 198

DSC04442.jpg

Dusan Cmiljic

×

44 von 198

DSC04444.jpg

Dusan Cmiljic

×

45 von 198

DSC04445.jpg

Dusan Cmiljic

×

46 von 198

DSC04448.jpg

Dusan Cmiljic

×

47 von 198

DSC04450.jpg

Dusan Cmiljic

×

48 von 198

DSC04451.jpg

Dusan Cmiljic

×

49 von 198

DSC04454.jpg

Dusan Cmiljic

×

50 von 198

DSC04456.jpg

Dusan Cmiljic

×

51 von 198

DSC04458.jpg

Dusan Cmiljic

×

52 von 198

DSC04459.jpg

Dusan Cmiljic

×

53 von 198

DSC04460.jpg

Dusan Cmiljic

×

54 von 198

DSC04461.jpg

Dusan Cmiljic

×

55 von 198

DSC04462.jpg

Dusan Cmiljic

×

56 von 198

DSC04464.jpg

Dusan Cmiljic

×

57 von 198

DSC04465.jpg

Dusan Cmiljic

×

58 von 198

DSC04466.jpg

Dusan Cmiljic

×

59 von 198

DSC04467.jpg

Dusan Cmiljic

×

60 von 198

DSC04469.jpg

Dusan Cmiljic

×

61 von 198

DSC04470.jpg

Dusan Cmiljic

×

62 von 198

DSC04471.jpg

Dusan Cmiljic

×

63 von 198

DSC04472.jpg

Dusan Cmiljic

×

64 von 198

DSC04473.jpg

Dusan Cmiljic

×

65 von 198

DSC04475.jpg

Dusan Cmiljic

×

66 von 198

DSC04476.jpg

Dusan Cmiljic

×

67 von 198

DSC04479.jpg

Dusan Cmiljic

×

68 von 198

DSC04480.jpg

Dusan Cmiljic

×

69 von 198

DSC04482.jpg

Dusan Cmiljic

×

70 von 198

DSC04483.jpg

Dusan Cmiljic

×

71 von 198

DSC04484.jpg

Dusan Cmiljic

×

72 von 198

DSC04485.jpg

Dusan Cmiljic

×

73 von 198

DSC04486.jpg

Dusan Cmiljic

×

74 von 198

DSC04487.jpg

Dusan Cmiljic

×

75 von 198

DSC04488.jpg

Dusan Cmiljic

×

76 von 198

DSC04489.jpg

Dusan Cmiljic

×

77 von 198

DSC04491.jpg

Dusan Cmiljic

×

78 von 198

DSC04492.jpg

Dusan Cmiljic

×

79 von 198

DSC04493.jpg

Dusan Cmiljic

×

80 von 198

DSC04494.jpg

Dusan Cmiljic

×

81 von 198

DSC04497.jpg

Dusan Cmiljic

×

82 von 198

DSC04499.jpg

Dusan Cmiljic

×

83 von 198

DSC04500.jpg

Dusan Cmiljic

×

84 von 198

DSC04502.jpg

Dusan Cmiljic

×

85 von 198

DSC04503.jpg

Dusan Cmiljic

×

86 von 198

DSC04505.jpg

Dusan Cmiljic

×

87 von 198

DSC04506.jpg

Dusan Cmiljic

×

88 von 198

DSC04508.jpg

Dusan Cmiljic

×

89 von 198

DSC04546.jpg

Dusan Cmiljic

×

90 von 198

DSC04587.jpg

Dusan Cmiljic

×

91 von 198

DSC04588.jpg

Dusan Cmiljic

×

92 von 198

DSC04589.jpg

Dusan Cmiljic

×

93 von 198

DSC04590.jpg

Dusan Cmiljic

×

94 von 198

DSC04591.jpg

Dusan Cmiljic

×

95 von 198

DSC04593.jpg

Dusan Cmiljic

×

96 von 198

DSC04595.jpg

Dusan Cmiljic

×

97 von 198

DSC04597.jpg

Dusan Cmiljic

×

98 von 198

DSC04599.jpg

Dusan Cmiljic

×

99 von 198

DSC04601.jpg

Dusan Cmiljic

×

100 von 198

DSC04603.jpg

Dusan Cmiljic

×

101 von 198

DSC04604.jpg

Dusan Cmiljic

×

102 von 198

DSC04606.jpg

Dusan Cmiljic

×

103 von 198

DSC04607.jpg

Dusan Cmiljic

×

104 von 198

DSC04609.jpg

Dusan Cmiljic

×

105 von 198

DSC04612.jpg

Dusan Cmiljic

×

106 von 198

DSC04614.jpg

Dusan Cmiljic

×

107 von 198

DSC04616.jpg

Dusan Cmiljic

×

108 von 198

DSC04617.jpg

Dusan Cmiljic

×

109 von 198

DSC04620.jpg

Dusan Cmiljic

×

110 von 198

DSC04622.jpg

Dusan Cmiljic

×

111 von 198

DSC04623.jpg

Dusan Cmiljic

×

112 von 198

DSC04624.jpg

Dusan Cmiljic

×

113 von 198

DSC04625.jpg

Dusan Cmiljic

×

114 von 198

DSC04626.jpg

Dusan Cmiljic

×

115 von 198

DSC04628.jpg

Dusan Cmiljic

×

116 von 198

DSC04631.jpg

Dusan Cmiljic

×

117 von 198

DSC04632.jpg

Dusan Cmiljic

×

118 von 198

DSC04633.jpg

Dusan Cmiljic

×

119 von 198

DSC04634.jpg

Dusan Cmiljic

×

120 von 198

DSC04638.jpg

Dusan Cmiljic

×

121 von 198

DSC04640.jpg

Dusan Cmiljic

×

122 von 198

DSC04641.jpg

Dusan Cmiljic

×

123 von 198

DSC04644.jpg

Dusan Cmiljic

×

124 von 198

DSC04645.jpg

Dusan Cmiljic

×

125 von 198

DSC04649.jpg

Dusan Cmiljic

×

126 von 198

DSC04650.jpg

Dusan Cmiljic

×

127 von 198

DSC04651.jpg

Dusan Cmiljic

×

128 von 198

DSC04652.jpg

Dusan Cmiljic

×

129 von 198

DSC04653.jpg

Dusan Cmiljic

×

130 von 198

DSC04654.jpg

Dusan Cmiljic

×

131 von 198

DSC04655.jpg

Dusan Cmiljic

×

132 von 198

DSC04656.jpg

Dusan Cmiljic

×

133 von 198

DSC04659.jpg

Dusan Cmiljic

×

134 von 198

DSC04660.jpg

Dusan Cmiljic

×

135 von 198

DSC04662.jpg

Dusan Cmiljic

×

136 von 198

DSC04663.jpg

Dusan Cmiljic

×

137 von 198

DSC04666.jpg

Dusan Cmiljic

×

138 von 198

DSC04667.jpg

Dusan Cmiljic

×

139 von 198

DSC04668.jpg

Dusan Cmiljic

×

140 von 198

DSC04670.jpg

Dusan Cmiljic

×

141 von 198

DSC04671.jpg

Dusan Cmiljic

×

142 von 198

DSC04674.jpg

Dusan Cmiljic

×

143 von 198

DSC04675.jpg

Dusan Cmiljic

×

144 von 198

DSC04677.jpg

Dusan Cmiljic

×

145 von 198

DSC04678.jpg

Dusan Cmiljic

×

146 von 198

DSC04679.jpg

Dusan Cmiljic

×

147 von 198

DSC04685.jpg

Dusan Cmiljic

×

148 von 198

DSC04686.jpg

Dusan Cmiljic

×

149 von 198

DSC04688.jpg

Dusan Cmiljic

×

150 von 198

DSC04692.jpg

Dusan Cmiljic

×

151 von 198

DSC04694.jpg

Dusan Cmiljic

×

152 von 198

DSC04699.jpg

Dusan Cmiljic

×

153 von 198

DSC04700.jpg

Dusan Cmiljic

×

154 von 198

DSC04703.jpg

Dusan Cmiljic

×

155 von 198

DSC04704.jpg

Dusan Cmiljic

×

156 von 198

DSC04706.jpg

Dusan Cmiljic

×

157 von 198

DSC04707.jpg

Dusan Cmiljic

×

158 von 198

DSC04710.jpg

Dusan Cmiljic

×

159 von 198

DSC04711.jpg

Dusan Cmiljic

×

160 von 198

DSC04713.jpg

Dusan Cmiljic

×

161 von 198

DSC04716.jpg

Dusan Cmiljic

×

162 von 198

DSC04719.jpg

Dusan Cmiljic

×

163 von 198

DSC04721.jpg

Dusan Cmiljic

×

164 von 198

DSC04723.jpg

Dusan Cmiljic

×

165 von 198

DSC04725.jpg

Dusan Cmiljic

×

166 von 198

DSC04726.jpg

Dusan Cmiljic

×

167 von 198

DSC04728.jpg

Dusan Cmiljic

×

168 von 198

DSC04730.jpg

Dusan Cmiljic

×

169 von 198

DSC04732.jpg

Dusan Cmiljic

×

170 von 198

DSC04735.jpg

Dusan Cmiljic

×

171 von 198

DSC04736.jpg

Dusan Cmiljic

×

172 von 198

DSC04746.jpg

Dusan Cmiljic

×

173 von 198

DSC04748.jpg

Dusan Cmiljic

×

174 von 198

DSC04749.jpg

Dusan Cmiljic

×

175 von 198

DSC04750.jpg

Dusan Cmiljic

×

176 von 198

DSC04751.jpg

Dusan Cmiljic

×

177 von 198

DSC04752.jpg

Dusan Cmiljic

×

178 von 198

DSC04753.jpg

Dusan Cmiljic

×

179 von 198

DSC04754.jpg

Dusan Cmiljic

×

180 von 198

DSC04755.jpg

Dusan Cmiljic

×

181 von 198

DSC04756.jpg

Dusan Cmiljic

×

182 von 198

DSC04757.jpg

Dusan Cmiljic

×

183 von 198

DSC04758.jpg

Dusan Cmiljic

×

184 von 198

DSC04759.jpg

Dusan Cmiljic

×

185 von 198

DSC04760.jpg

Dusan Cmiljic

×

186 von 198

DSC04761.jpg

Dusan Cmiljic

×

187 von 198

DSC04762.jpg

Dusan Cmiljic

×

188 von 198

DSC04763.jpg

Dusan Cmiljic

×

189 von 198

DSC04764.jpg

Dusan Cmiljic

×

190 von 198

DSC04765.jpg

Dusan Cmiljic

×

191 von 198

DSC04767.jpg

Dusan Cmiljic

×

192 von 198

DSC04769.jpg

Dusan Cmiljic

×

193 von 198

DSC04770.jpg

Dusan Cmiljic

×

194 von 198

DSC04771.jpg

Dusan Cmiljic

×

195 von 198

DSC04772.jpg

Dusan Cmiljic

×

196 von 198

DSC04773.jpg

Dusan Cmiljic

×

197 von 198

DSC04774.jpg

Dusan Cmiljic

×

198 von 198

DSC04775.jpg

Dusan Cmiljic

Fotos: Dusan Cmiljic

Tags