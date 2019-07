Jazz Open, 4.7.-14.7.19, Stuttgart

× 1 von 68 Erweitern Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Mal statt. www.moritz.de × 2 von 68 Erweitern Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Mal statt. www.moritz.de × 3 von 68 Erweitern Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Mal statt. www.moritz.de × 4 von 68 Erweitern Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Mal statt. www.moritz.de × 5 von 68 Erweitern Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Die 26. Ausgabe der jazzopen Stuttgart ist nach 10 Spieltagen und rund 45.000 Besuchern bei über 40 Acts am Sonntag abgeschlossen.

Mit den Konzerten von Parov Stelar und dem Moka Efti Orchestra feat. Severija und 6.000 begeisterten Besuchern gingen die traditionsreichen jazzopen am 14. Juli 2019 zu Ende. Parov Stelar hat mit dieser Show Standards für Mix DJ Live-Acts gesetzt.

Die Bühnenauslastung ist mit knapp 90% bereits um die Absage von Sting bereinigt. „Höhepunkte desFestivals waren sicherlich die Abende mit Bob Dylan, Christina Aguilera, Jamie Cullum und LP sowie das Konzert von Angelique Kidjo, Lizz Wright und Cécile McLorin Salvant auf der zweiten Bühne des Festivals“, so Jürgen Schlensog, Promoter der jazzopen. „Die Absage von Sting hat uns zwar kalt erwischt, wir konnten den jazzopen-Konzertabend am 11. Juli jedoch mit einem über Nacht zusammen gestellten Line-Up mit Emeli Sandé, Aloe Blacc und José retten. Ich danke den Künstlern für ihre Spontanität!“, so Schlensog. Auf den Clubbühnen konnten insbesondere Bill Evans, Judith Hill sowie die US-Formation Ghost Note überzeugen. Auch dieüber die Stuttgarter Innenstadt verteilten eintrittsfreien Bühnen des Festivals fanden hohen Zuspruch. Der Veranstalter bestätigt 40.000 bezahlende Besucher und über 5.000 Besucher der Open Stages. Auf den beiden Hauptbühnen im Innenhof des Alten und Neuen Schlosses gaben sich internationale Weltstars und Musikgrößen die Klinke in die Hand. Im Alten Schloss sorgten Mnozil Brass, Bobby McFerrin, Chilly Gonzales, Chick Corea sowie Angelique Kidjo, Lizz Wright und Cécile McLorin Salvant mit „Sing The Truth“ für herausragende Jazz-Konzerte. Am Schlossplatz waren mit den Auftritten von Bob Dylan, Emeli Sandé & Aloe Blacc, Jamie Cullum & LP, Christina Aguilera & Aloe Blacc sowie Parov Stelar und dem Moka Efti Orchestra ein Top-Act nach dem anderen zu erleben.

Festival-Auftakt war erneut die Verleihung der German Jazz Trophy im SpardaWelt Eventcenter. In diesem Jahr ging die Auszeichnung für das Lebenswerk an die US-amerikanischeJazz-Sängerin Dee Dee Bridgewater. Die Auszeichnung wird seit 2001 jährlichunter dem Motto „A Life for Jazz“ von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg verliehen und ist mit 20.000 Euro dotiert. Seit dem Jahr 2013 wird der Award im Rahmen der jazzopen stuttgart verliehen.