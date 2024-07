Jazzopen 2024, Stuttgart

×

Jazzopen 2024, Altes Schloss Stuttgart, LAWRENCE: Lawrence ist eine achtköpfige Soul-Pop-Band, die von den Geschwistern Clyde und Gracie Lawrence gegründet wurde. Die beiden wurden schon als Kinder von Künstlern wie Stevie Wonder, Randy Newman und Aretha Franklin beeinflusst. Ihr Album Hotel TV wurde im Juli 2021 veröffentlicht und war das erste Album, das unter dem Label des Grammy-Preisträgers Jon Bellion, Beautiful Mind Records, veröffentlicht wurde. Die Leadsingle Don't Lose Sight erlangte durch einen Microsoft-Werbespot Popularität und erreichte hohe Chartplatzierungen. Die Band ist für ihre energiegeladene Musik und live eingesetzten Bläser bekannt. Sie haben ausgiebig getourt, darunter eine Tournee mit den Jonas Brothers und Auftritte bei großen Festivals. Lawrence ist auch für ihre TV-Auftritte bekannt, darunter Auftritte in Shows wie Jimmy Kimmel Live und The Late Show with Stephen Colbert.