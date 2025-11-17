DSC03841.jpg

Dusan Cmiljic

Kim Wilde, Im Wizemann, Stuttgart, 14.11.25

Kim Wilde kam am 14.November mit ihrem brandneuen Album „Closer“, sowie der gleichnamigen Tour, nach Stuttgart. Das Album ist Nachfolger zu ihrem Erfolgsalbum „Close“, welcher sich damals schnell in ganz Europa in der Top-10 platzierte. Fast 40 Jahre später bringt die Britin das berühmte Album zurück ins Rampenlicht, doch dieses Mal im Doppelpack – „Close“, „Closer“, „Kim Wilde“! Mit auf der Bühne waren einige ihrer alten Hits wie „You Keep Me Hangin‘ On“, „Chequered Love“ und „You Came“.

Fotos: Dusan Cmiljic

Tags