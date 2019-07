KSK Music Open, 25.7.19, Schloss Ludwigsburg

× 1 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (94 von 99).JPG www.moritz.de × 2 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (99 von 99).JPG www.moritz.de × 3 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (98 von 99).JPG www.moritz.de × 4 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (97 von 99).JPG www.moritz.de × 5 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (96 von 99).JPG www.moritz.de × 6 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (95 von 99).JPG www.moritz.de × 7 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (93 von 99).JPG www.moritz.de × 8 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (92 von 99).JPG www.moritz.de × 9 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (91 von 99).JPG www.moritz.de × 10 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (90 von 99).JPG www.moritz.de × 11 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (89 von 99).JPG www.moritz.de × 12 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (88 von 99).JPG www.moritz.de × 13 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 (87 von 99).JPG www.moritz.de × 14 von 99 Erweitern KSKLB-25.07.19 Was für eine Erfolgsstory: Sein Album »iD« ist mit Platin prämiert, sein Album »Human« sowie die Single »iD« erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festival-Auftritte begeisterten inzwischen über 350.000 Zuschauer. Kein Wunder also, dass die mitreißende Michael-Patrick Kelly Konzert-Erfahrung »iD LIVE‹« als DVD und CD erscheint. Nachdem sein Auftritt bei »Sing meinen Song« im Frühjahr 2017 VOX die höchste Quote der Sendergeschichte bescherte, gibt es weitere, gute Neuigkeiten: Bei ›The Voice Of Germany‹ wird Michael-Patrick Kelly als neuer Coach ab sofort neben Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michi Beck & Smudo von den Fantastischen 4 zu sehen sein! Mit über 20 Konzerten im Sommer 2019 wird Michael-Patrick Kelly nun das letzte Kapitel der iD Erfolgsgeschichte schreiben. Die fulminante Abschlussshow wird am 15.09.2019 auf dem Königsplatz in München stattfinden, bevor er sich ganz der Studioarbeit am Nachfolgewerk widmet.

Die Hitze im Schlosshof machte allen etwas zu schaffen, auch Kelly hatte sichtlich mit dem Schweiß zu kämpfen. Für seine Fans gab er dennoch alles.

Kühle Getränke, Eis und Wassermelone bescherten zumindest den Zuschauern vorübergehend eine kulinarische Abkühlung. Gewinnspiele und Mitmachaktionen an den einzelnen Ständen sorgten zusätzlich für Spaß, Spannung und einige Erfolgserlebnisse.

Großes Glück hatten diejenigen, die den Mega-Star jetzt noch einmal im Ludwigsburger Schloss live zu sehen bekamen. Auch ein kurzer Hänger im Song-Text konnte den Abend nicht trüben. Dies komme durch seine vielen Fans zustande, deren Plakate und freudige Gesichter ihn ab und an das eigentliche Konzert vergessen lassen. Ein Star, der auf der Bühne steht, aber seinem Publikum trotzdem immer sehr nah ist. Das merkten viele Besucher, auch wenn sie nicht in der ersten Reihe standen.

Mit seinen Songs begeisterte der Sänger große und kleine, männliche und weibliche Fans. Auch ein kleines Mädchen im Rollstuhl wurde mit seiner Schwester von der Festival-Laune angesteckt. War es vielleicht das selbst gebastelte Plakat der beiden KInder, welches für den Hänger sorgte?