Live-Nacht Ludwigsburg, 5.4.25

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 5. April, ging das Musikspektakel in die nächste, die mittlerweile 32. Runde. Die Nachtschwärmer konnten mit hochkarätigen Bands in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden feiern. Spielbeginn war um 21 Uhr, die Lokale hatten jedoch schon vorher geöffnet und man konnten sich nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Angeführt wurde der bunte Mix von der elfköpfigen Partyband »Friendly Elf«, die schon Kultstatus hat und seit Jahren als Highlight in Ludwigsburg im Ratskeller Saal dabei ist. Auch Musik-Urgestein »Paulo« in der barOn war wieder am Start und nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise der beliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte, während die spanische Flamenco Latino Pop Band »Gypsy Voices« die Zuhörer im Cheval Vapeur zum Tanzen brachte. Ebenso Kultcharakter hat die Wiesbadener Band »Mallet«, die traditionell im Towers spielt. »Güray & Friends« gaben im Café Zeitlos Akustik Pop vom Feinsten zum Besten. Im Permesso rockte das Party-Trio Steffen, Jake und Tobi als »SteakE« so richtig ab. Das Ludwigsburger Trio »Soultrip« nahm seine Gäste im Ennui mit auf eine musikalische Reise durch die besten Hits der Soul-Musik. Und im Kunstverein im MIK feiert die wahnwitzige Coverband »Partyblues in Bb« die größten Hits von AC/DC bis Robbie Williams und Bon Jovi. Neu dabei war die L'Osteria im Marstall-Center. Hier spielte das italienische Duo »La Passione« die besten Songs aus Italo-Hits, Funk & Soul sowie Latin.

Die Resonanz war wieder einmal großartig. So kann sich das Publikum auch im kommenden Herbst wieder auf ein Musikhighlight in der Barockstadt freuen.

Fotos: partyfotograf.de