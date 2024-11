Live-Nacht Ludwigsburg, 9.11.24

Das Fazit der letzten Live-Nacht vom Frühjahr fiel einfach aus: Proppenvolle Lokale, ein begeistertes Publikum, spielfreudige Bands und zufriedene Gastronomen. Auch in diesem Herbst wurde das treue Live-Nacht Publikum nicht entäuscht. Am Samstag, den 9. November, ging das Musikspektakel bereits in die 31. Runde. Freuen konnten sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgten.

Fotos: Dusan Cmiljic