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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

MALO Face of Germany, MALO Stuttgart, 18.10.26

STUTTGART & UMLAND

Am 18. Oktober 2026 wurde das Restaurant & Club MALO in Stuttgart zur Bühne für das MALO Face of Germany 2026/27. Beim Halbfinale des bundesweiten Wettbewerbs standen nicht nur Schönheit und Style im Mittelpunkt, sondern vor allem Ausstrahlung, Persönlichkeit, Natürlichkeit und die individuellen Geschichten der Teilnehmenden.

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20261018_Face_of_Germany_2026_IMG_2943_0188.jpg

Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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20261018_Face_of_Germany_2026_IMG_2963_0192.jpg

Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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20261018_Face_of_Germany_2026_IMG_2966_0193.jpg

Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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20261018_Face_of_Germany_2026_IMG_2978_0197.jpg

Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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20261018_Face_of_Germany_2026_IMG_2989_0202.jpg

Foto: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

Unser Fotograf Daniel Boosz war vor Ort und hat die besonderen Momente, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Highlights des Events in eindrucksvollen Bildern festgehalten.

Fotos: Daniel Boosz/BOOSZ | FOTOGRAFIE

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