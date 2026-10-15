DSC03467.jpg

Dusan Cmiljic

Manfred Mann's Earth Band, Liederhalle, Stuttgart, 14.10.26

STUTTGART & UMLAND

Mit Hits wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“ und „Mighty Quinn“ begeistert Manfred Mann’s Earth Band seit Jahrzehnten Rockfans in ganz Europa. Mit Sänger Robert Hart präsentiert die legendäre Band ihre Klassiker rockig und energiegeladen wie eh und je. Beim Auftritt in Stuttgart war unser Fotograf Dusan Cmiljic dabei und hat die schönsten Momente für diese Bildergalerie festgehalten.

×

1 von 105

DSC03340.jpg

Dusan Cmiljic

×

2 von 105

DSC03341.jpg

Dusan Cmiljic

×

3 von 105

DSC03344.jpg

Dusan Cmiljic

×

4 von 105

DSC03345.jpg

Dusan Cmiljic

×

5 von 105

DSC03346.jpg

Dusan Cmiljic

×

6 von 105

DSC03347.jpg

Dusan Cmiljic

×

7 von 105

DSC03349.jpg

Dusan Cmiljic

×

8 von 105

DSC03351.jpg

Dusan Cmiljic

×

9 von 105

DSC03354.jpg

Dusan Cmiljic

×

10 von 105

DSC03355.jpg

Dusan Cmiljic

×

11 von 105

DSC03357.jpg

Dusan Cmiljic

×

12 von 105

DSC03358.jpg

Dusan Cmiljic

×

13 von 105

DSC03361.jpg

Dusan Cmiljic

×

14 von 105

DSC03362.jpg

Dusan Cmiljic

×

15 von 105

DSC03364.jpg

Dusan Cmiljic

×

16 von 105

DSC03365.jpg

Dusan Cmiljic

×

17 von 105

DSC03366.jpg

Dusan Cmiljic

×

18 von 105

DSC03367.jpg

Dusan Cmiljic

×

19 von 105

DSC03368.jpg

Dusan Cmiljic

×

20 von 105

DSC03370.jpg

Dusan Cmiljic

×

21 von 105

DSC03371.jpg

Dusan Cmiljic

×

22 von 105

DSC03373.jpg

Dusan Cmiljic

×

23 von 105

DSC03374.jpg

Dusan Cmiljic

×

24 von 105

DSC03375.jpg

Dusan Cmiljic

×

25 von 105

DSC03376.jpg

Dusan Cmiljic

×

26 von 105

DSC03377.jpg

Dusan Cmiljic

×

27 von 105

DSC03379.jpg

Dusan Cmiljic

×

28 von 105

DSC03380.jpg

Dusan Cmiljic

×

29 von 105

DSC03381.jpg

Dusan Cmiljic

×

30 von 105

DSC03382.jpg

Dusan Cmiljic

×

31 von 105

DSC03383.jpg

Dusan Cmiljic

×

32 von 105

DSC03385.jpg

Dusan Cmiljic

×

33 von 105

DSC03388.jpg

Dusan Cmiljic

×

34 von 105

DSC03390.jpg

Dusan Cmiljic

×

35 von 105

DSC03392.jpg

Dusan Cmiljic

×

36 von 105

DSC03393.jpg

Dusan Cmiljic

×

37 von 105

DSC03396.jpg

Dusan Cmiljic

×

38 von 105

DSC03397.jpg

Dusan Cmiljic

×

39 von 105

DSC03398.jpg

Dusan Cmiljic

×

40 von 105

DSC03399.jpg

Dusan Cmiljic

×

41 von 105

DSC03400.jpg

Dusan Cmiljic

×

42 von 105

DSC03402.jpg

Dusan Cmiljic

×

43 von 105

DSC03403.jpg

Dusan Cmiljic

×

44 von 105

DSC03404.jpg

Dusan Cmiljic

×

45 von 105

DSC03405.jpg

Dusan Cmiljic

×

46 von 105

DSC03406.jpg

Dusan Cmiljic

×

47 von 105

DSC03407.jpg

Dusan Cmiljic

×

48 von 105

DSC03408.jpg

Dusan Cmiljic

×

49 von 105

DSC03409.jpg

Dusan Cmiljic

×

50 von 105

DSC03410.jpg

Dusan Cmiljic

×

51 von 105

DSC03413.jpg

Dusan Cmiljic

×

52 von 105

DSC03415.jpg

Dusan Cmiljic

×

53 von 105

DSC03416.jpg

Dusan Cmiljic

×

54 von 105

DSC03417.jpg

Dusan Cmiljic

×

55 von 105

DSC03418.jpg

Dusan Cmiljic

×

56 von 105

DSC03420.jpg

Dusan Cmiljic

×

57 von 105

DSC03421.jpg

Dusan Cmiljic

×

58 von 105

DSC03424.jpg

Dusan Cmiljic

×

59 von 105

DSC03425.jpg

Dusan Cmiljic

×

60 von 105

DSC03429.jpg

Dusan Cmiljic

×

61 von 105

DSC03431.jpg

Dusan Cmiljic

×

62 von 105

DSC03432.jpg

Dusan Cmiljic

×

63 von 105

DSC03433.jpg

Dusan Cmiljic

×

64 von 105

DSC03434.jpg

Dusan Cmiljic

×

65 von 105

DSC03435.jpg

Dusan Cmiljic

×

66 von 105

DSC03436.jpg

Dusan Cmiljic

×

67 von 105

DSC03437.jpg

Dusan Cmiljic

×

68 von 105

DSC03438.jpg

Dusan Cmiljic

×

69 von 105

DSC03440.jpg

Dusan Cmiljic

×

70 von 105

DSC03442.jpg

Dusan Cmiljic

×

71 von 105

DSC03443.jpg

Dusan Cmiljic

×

72 von 105

DSC03444.jpg

Dusan Cmiljic

×

73 von 105

DSC03447.jpg

Dusan Cmiljic

×

74 von 105

DSC03449.jpg

Dusan Cmiljic

×

75 von 105

DSC03450.jpg

Dusan Cmiljic

×

76 von 105

DSC03451.jpg

Dusan Cmiljic

×

77 von 105

DSC03452.jpg

Dusan Cmiljic

×

78 von 105

DSC03453.jpg

Dusan Cmiljic

×

79 von 105

DSC03454.jpg

Dusan Cmiljic

×

80 von 105

DSC03455.jpg

Dusan Cmiljic

×

81 von 105

DSC03458.jpg

Dusan Cmiljic

×

82 von 105

DSC03461.jpg

Dusan Cmiljic

×

83 von 105

DSC03462.jpg

Dusan Cmiljic

×

84 von 105

DSC03463.jpg

Dusan Cmiljic

×

85 von 105

DSC03465.jpg

Dusan Cmiljic

×

86 von 105

DSC03467.jpg

Dusan Cmiljic

×

87 von 105

DSC03472.jpg

Dusan Cmiljic

×

88 von 105

DSC03474.jpg

Dusan Cmiljic

×

89 von 105

DSC03475.jpg

Dusan Cmiljic

×

90 von 105

DSC03477.jpg

Dusan Cmiljic

×

91 von 105

DSC03478.jpg

Dusan Cmiljic

×

92 von 105

DSC03481.jpg

Dusan Cmiljic

×

93 von 105

DSC03482.jpg

Dusan Cmiljic

×

94 von 105

DSC03486.jpg

Dusan Cmiljic

×

95 von 105

DSC03488.jpg

Dusan Cmiljic

×

96 von 105

DSC03578.jpg

Dusan Cmiljic

×

97 von 105

DSC03599.jpg

Dusan Cmiljic

×

98 von 105

DSC03600.jpg

Dusan Cmiljic

×

99 von 105

DSC03601.jpg

Dusan Cmiljic

×

100 von 105

DSC03602.jpg

Dusan Cmiljic

×

101 von 105

DSC03603.jpg

Dusan Cmiljic

×

102 von 105

DSC03604.jpg

Dusan Cmiljic

×

103 von 105

DSC03605.jpg

Dusan Cmiljic

×

104 von 105

DSC03606.jpg

Dusan Cmiljic

×

105 von 105

DSC03608.jpg

Dusan Cmiljic

Fotos: Dusan Cmiljic

Tags