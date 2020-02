Narrenzeit in Rottenburg. Die Legende des Ahlands

Wenn das fürchterliche Geheul von Hexen ertönt, die in einem Braukessel ein Feuer entfachen - wenn die grimmigen Ahlande mit ihren Saublasen herausströmen, die Hexen verjagen und anschließend einen Freudentanz aufführen, dann ist es in Rottenburg wieder soweit: es ist Fasnetszeit! Die Menschen sind auf den Straßen und feiern in der Stadt, in der die Faschingsbräuche bis zurück ins Jahr 1410 reichen. Der Ahland spielt dabei eine signifikante Rolle und verkörpert die Hauptfigur der Fastnacht.

In der Narrenstadt Rottenburg feiert die schwäbisch-alemannische Narrenzunft Hochkultur. Bis zu 90.000 Zuschauer feiern jährlich beim »Ommzug« in Rottenburg. Bis zu 280 aktive Ahlande lassen sich dabei derzeit in Rottenburg zählen. Wer bestrebt ist, ebenfalls ein Ahland zu werden, der muss sich dafür ganz offiziell bewerben.

Am Fastnachtsdienstag ereignet sich dann traditionell immer ein ganz besonderes Spektakel: die Ahland-Taufe auf dem Marktplatz. Knapp 400 Zuschauer wohnen dem Spektakel bei, bei dem die neuen Ahlande nach und nach in das Kostüm des Ahlands schlüpfen. Hierzu gehört die Hose, die Jacke und auch die Maske, die gekloppt wird. Parallel wird vom Gruppenführer der Ahlande, Silvio La Monica, zeremoniell erklärt, was dem »Teufling« nun überreicht wird. Der Zeremonienmeister erinnert sich selbst, dass er bereits mit fünfzehn schon immer begeistert von der Ahland-Figur war: »Für mich war es sehr mitreißend, wenn in Rottenburg immer um die 300 bis 400 Ahlande mitliefen und ein weißes Meer angerauscht kam«, erläutert La Monica.

Die Figur des Ahlandes entstand 1929 aus einer Schreckensmaske aus Stein, die in einem alten Haus gefunden wurde. Diese Maske dient als Vorabbild der heutigen Ahland-Maske. »Es handelt sich dabei um eine Weißnarrenfigur, die eine recht ambivalente Figur der Fasnacht ist«, klärt Silvio La Monica auf. »Denn der Ahland ist zum einen ja eigentlich ein Teufel. Das lässt sich bereits aus seinem Namen ableiten. Ahland lässt sich zurückführen auf Falland, also »Der Gefallene«, was wiederum auf den Teufel verweist. Es handelt sich hierbei also zum einen um eine Teufelsgestalt, aber in einem Weißnarrengewand. Die Weißnarren gehören eigentlich zu den lieben und anständigen Narren. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist es so, dass die Weißnarren eigentlich Laufen sind - also Masken tragen, die schön und glatt verlaufen. Aber dass unter ihnen eine Laufe dabei ist, die teufelsähnlich wirkt, das ist wirklich etwas Besonderes - etwas, was es nur in Rottenburg gibt.«

Eine weitere positive Assoziation zum Ahland ist der Fakt, dass er den Winter symbolisch während der Hexenvertreibung am Marktplatz in Rottenburg austreibt. Anschließend wird der berühmte »Tanz der Ahlande« aufgeführt. Dabei handelt es sich um einen Tanz, der allein durch seine Geräuschkulisse, die durch die aufrüttelnden Schellen erzeugt wird, und die rhythmischen Bewegungen ein einzigartiges Erlebnis ist.

»Es liegt uns in Rottenburg schon sehr am Herzen, dass wir unsere Traditionen bewahren und so gut wie nichts verändern«, sagt La Monica. »Dazu zählt insbesondere der Ahlandstanz, denn den gibt es bereits seit 1959 und er ist seither unverändert geblieben. Zwar leben Tradition und Brauch auch davon, dass sie sich verändern, aber wir handhaben die Tradition, wenn es um den Ahlandstanz geht so, dass wir sie pflegen und bewahren möchten.« Arta Dibrani

Großer Fasnets-Ommzug Sonntag, 23. Februar, Beginn: 13.30 Uhr Innenstadt Rottenburg

www.narrenzunft-rottenburg.de