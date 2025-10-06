DSC02220.jpg

Dusan Cmiljic

Plavi Orkestar, Stuttgart 4.10.25

Die legendäre Band Plavi Orkestar feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum – und das mit einem ganz besonderen Highlight: Nach fast 20 Jahren kehrte sie endlich nach Stuttgart zurück! Am 4. Oktober brachte sie die Porsche Arena zum Beben und lud Fans aller Generationen zu einem unvergesslichen Konzertabend ein.

Fotos: Dusan Cmiljic

