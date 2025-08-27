DSC00047.jpg

Dusan Cmiljic

Stuttgarter Weindorf, 26.8.25

Das Stuttgarter Weindorf zählt zu den schönsten Weinfesten Deutschlands und lockt seit 49 Jahren unzählige Besucher aus Stuttgart und der Region auf die beliebtesten Plätze der Stadt: den Marktplatz, den Schillerplatz und die Kirchstraße. Auch an diesem Abend verwöhnen die Wirte die Gäste mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller – alles regional, alles in bester Qualität. Und bei der Silent Disco in der Kulturlaube durfte bei bester Musik gefeiert werden.

Fotos: Dusan Cmiljic

Tags