Wasenabschluss Wochenende, 9. bis 11.10.2026

Party, Zauberei und ein spektakuläres Feuerwerk: Zum großen Abschlusswochenende des Cannstatter Volksfests war unser Fotograf Daniel Boosz noch einmal auf dem Wasen unterwegs. Die schönsten Momente und Eindrücke vom fulminanten Finale findet ihr in der Bildergalerie.
1 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
2 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
3 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
4 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
5 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
6 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
7 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
8 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
9 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
10 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
11 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
12 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
13 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
14 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
15 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
16 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
17 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
18 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
19 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
20 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
21 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
22 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
23 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
24 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
25 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
26 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
27 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
28 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
29 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
30 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
31 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
32 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
33 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
34 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
35 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
36 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
37 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
38 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
39 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
40 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
41 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
42 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
43 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
44 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
45 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
46 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
47 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
48 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
49 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
50 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
51 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
52 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
53 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
54 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
55 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
56 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
57 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
58 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
59 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
60 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
61 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
62 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
63 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
64 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
65 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
66 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
67 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
68 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
69 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
70 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
71 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
72 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
73 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
74 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
75 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
76 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
77 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
78 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
79 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
80 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
81 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
82 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
83 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
84 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
85 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
86 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
87 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
88 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
89 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
90 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
91 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
92 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
93 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
94 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
95 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
96 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
97 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
98 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
99 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
100 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
101 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
102 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
103 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
104 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
105 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
106 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
107 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
108 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
109 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
110 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
111 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
112 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
113 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
114 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
115 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
116 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
117 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
118 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
119 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
120 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
121 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
122 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
123 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
124 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
125 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
126 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
127 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
128 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
129 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
130 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
131 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
132 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
133 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
134 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
135 von 135
Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de
Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE / www.daniel-boosz.de