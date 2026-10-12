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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

Wasenabschluss Wochenende, 9. bis 11.10.2026

STUTTGART & UMLAND

Party, Zauberei und ein spektakuläres Feuerwerk: Zum großen Abschlusswochenende des Cannstatter Volksfests war unser Fotograf Daniel Boosz noch einmal auf dem Wasen unterwegs. Die schönsten Momente und Eindrücke vom fulminanten Finale findet ihr in der Bildergalerie.

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1174_0008.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1178_0009.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1184_0010.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1186_0011.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1188_0012.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1192_0013.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1193_0014.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1223_0018.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1235_0021.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1255_0026.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1260_0028.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1261_0029.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1265_0030.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1268_0031.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1271_0032.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1273_0033.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1275_0034.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1279_0035.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1281_0036.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1283_0037.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1287_0038.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1314_0043.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1316_0044.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261009_Volksfest_Freitag_IMG_1318_0045.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261011_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_1778_0051.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261011_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_1784_0054.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261011_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_1786_0055.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261011_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_1836_0073.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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20261011_179_Cannstatter_Volksfest_IMG_1990_0101.jpg

Foto: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

Fotos: BOOSZ | FOTOGRAFIE /  www.daniel-boosz.de

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