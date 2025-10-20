Weller RockNacht, Bietigheim, 18.10.25

Am Samstag, den 18. Oktober in Bietigheim war es wieder soweit: Die legendäre Weller RockNacht zog Musikliebhaber aus der ganzen Region an. Dieses Event hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt. Auch in diesem Jahr war die Weller RockNacht wieder zum Pflichttermin für Rockfans aus der Region. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte erneut die Band Good News, die bereits in den vergangenen Jahren das Publikum begeistert hat.
Fotos: partyfotograf.de