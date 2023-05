× 1 von 19 Erweitern × 2 von 19 Erweitern × 3 von 19 Erweitern × 4 von 19 Erweitern × 5 von 19 Erweitern × 6 von 19 Erweitern × 7 von 19 Erweitern × 8 von 19 Erweitern × 9 von 19 Erweitern × 10 von 19 Erweitern × 11 von 19 Erweitern × 12 von 19 Erweitern × 13 von 19 Erweitern × 14 von 19 Erweitern × 15 von 19 Erweitern × 16 von 19 Erweitern × 17 von 19 Erweitern × 18 von 19 Erweitern × 19 von 19 Erweitern Prev Next

»OMG – OH MEIN GÖPPINGEN« hieß es am Freitag, 5. Mai im Rock Cafe in Göppingen. Die Party mit DJ Rockmaster B stand dieses Mal unter dem Motto Neon.