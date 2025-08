School's Out Open Air, Tonfabrik Aalen, 31.7.25

In der Tonfabrik Aalen startete man in die Sommerferien mit Rock in allen Disziplinen: Rock Classics, Funk Rock, Pop Rock. All time favourites und top aktuelle Songs standen auf der Setlist der Band. Speziell eingeladen sind alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und auch alle anderen, die das mal waren, gerne gewesen wären oder noch werden wollen.

Fotos: Janis Burk