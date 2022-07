Tipps zur Planung und Organisation des Estival-Besuchs

Dreizehn Tage erstklassiges Programm und herausragende Unterhaltung, kulinarische Highlights von sieben Wirten in einzigartiger Festarchitektur rund um den Marktplatz: vom 29. Juli bis zum 10. August feiert die Stadt Esslingen ein neues Veranstaltungshighlight. ESTiVAL ist mehr als nur ein Sommerfest in Esslingen. Es ist ein ganzes Sommer-Festival. Denn genau das ist das ESTiVAL Esslingen: Ein Sommer voll Genuss.

Mittagstisch auf dem Estival – jeden Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Beim Estival gibt es einen Mittagstisch: immer von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr - direkt auf dem Marktplatz.

Ein ganz besonderes Angebot für die Besucher, die bereits mittags auf dem Fest-Platz sind, aber auch für die Anwohner- und Bürgerschaft sowie die vielen Berufstätigen in Esslingen.

Alle Mittagstisch-Angebote sind bereits jetzt online abrufbar: www.estival-esslingen.de

Diese sieben Fest-Wirte bitten zum Mittagstisch: Weinstube Eißele, Currle’s Culinarium, Finni’s, Fleischmann, Kielmeyer 1582, der Rote Hirsch, Pino und Accanto.

Von klassisch schwäbisch bis Tradition neu gedacht. Von international bis regional interpretiert.

Von schwäbischen Klassikern wie Maultaschen und Fleischküchle bis zu veganen Bowls, vom vegetarischen Zwiebelzupfer bis zu italienischen Paccheri mit Rinderragout – bei den Mittagstisch-Angeboten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für alle, die die Veranstaltung besuchen möchten, gibt es hier wertvolle Hinweise:

Wer sich vor seiner Anreise über die teilnehmenden Wirte oder das Unterhaltungsprogramm informieren möchte, besucht am besten die Webseite www.estival-esslingen.de und den Instagram Kanal estival.esslingen, oder erkundigt sich beim Team der Stadtinformation am Marktplatz.

Offizielle Estival-Geschenkartikel und Souvenirs sind bereits jetzt exklusiv in der Stadtinformation am Marktplatz erhältlich. Neben Shirts, Caps und Tassen gibt es Taschen, Tüten und Kochschürzen und vieles mehr zu erwerben, als Geschenk, Erinnerungsstück oder um Teil der Estival-Community zu sein.

Der Estival-Geschenkgutschein: wer seinen Liebsten etwas Gutes tun möchte kann den Gutschein im Wert von 10 Euro verschenken. Diesen gibt es in der Stadtinformation am Marktplatz. Einlösbar ist der Gutschein in allen Fest-Lauben und Ständen auf dem Fest. Neben dem Estival-Gutschein sind auch die bekannten Esslinger City Cards einlösbar.

Immer von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit wechselnden Angeboten. Die tagesaktuellen Gerichte sind online auf www.estival-esslingen.de abrufbar.

Wer sich über die Speise- und Getränkeangebote in den Fest-Lauben informieren will, kann dies auch online tun. Auf www.estival-esslingen.de sind die Speise- und Getränkekarten der Wirte zum Download verfügbar.

Mitmachen und auf dem Estival ein Elektro-Fahrzeug gewinnen: Zum 100-jährigen Firmenjubiläum der Firma Jesinger in Esslingen gibt es einen smart EQ fortwo prime 22kW für ein Jahr zu gewinnen. Das Gewinnspiel ist auf dem Estival-Instagram Account veröffentlicht.

Empfohlen wird die Anreise per ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß. Mit dem Umweltticket für 9 Euro kann man besonders günstig anreisen. Die S-Bahn und Bus-Haltestellen sind nicht weit vom Marktplatz entfernt. Für PKW-Fahrer stehen die rund 3.000 Parkplätze in den Tiefgaragen und Parkhäusern rund um den City-Ring bereit.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann am Kleinen Markt und Rathausplatz gerne die extra für die Veranstaltung eingerichteten Fahrrad-Abstellflächen nutzen.

Die Veranstaltung geht von 29.07. bis 10.08. Geöffnet wird täglich von 11.30 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Die Stadtinformation am Marktplatz 16 hat in diesem Zeitraum montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags bis 17 Uhr geöffnet.

Wer mehr über die gastronomischen Angebote und das Programm erfahren will, erhält auf der Event-Webseite und über den Instagram- und Facebook-Kanal ausführliche Informationen.

Web: http://www.estival-esslingen.de