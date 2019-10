Tedros »Teddy« Teclebrhan, der vor allem durch seine zahlreichen lustigen Videos im Internet an Bekanntheit gewonnen hat, kommt mit einem neuen Programm. Doch bevor es wieder in die großen Hallen geht startet er mit einer kleinen Clubtour von Oktober bis Dezember 2019 in 30 Städten in Deutschland. Teddy ist einer der vielseitigsten Künstler in Deutschland und keiner vereint wie er Comedy, Musik, Tanz und Schauspielerei zu einer einzigartigen und manchmal auch sehr verrückten Show. Man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein, was er dieses mal wieder alles auf die Bühne bringt. Auch in Heilbronn wird er einen Stop einlegen und im Wilhelm-Maybach-Saal in der Harmonie die Leute zum Lachen bringen.

Die Teddy Show, 28. November, Harmonie HeilbronnTickets unter www.s-promotion.de