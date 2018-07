MORITZ-Oktoberfest: Hüttengaudi, Hax’n und Bier

× Erweitern MORITZ Oktoberfest Bald geht's beim MORITZ Oktoberfest wieder rund.

Am Freitag, 12. und Samstag, 13. Oktober sowie am Wochenende darauf am Freitag, 19. und Samstag, 20. Oktober wird auf dem MORITZ-Gelände bei Festzeltstimmung und Hüttengaudi, Bier, Hax‘n und Hendl wieder abgefeiert.

Musikalisch ist alles dabei: zum Tanzen, Mitsingen und Schunkeln - von Alpen-Rock bis zu Pop und Schlager. Im großen Festzelt spielt jeden Tag eine andere Party-Band. Und auch im Party-Stadl in der MORITZ Eventhalle ist an allen vier Festtagen für zünftige Stimmung gesorgt.

Am Dienstag, 16. Oktober, und Donnerstag, 18. Oktober, können Firmen und Vereine ihr Oktoberfest ab 80 Personen exklusiv auf die individuellen Wünsche abgestimmte Komplettpakete buchen. Nach dem Fass­­­anstich am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr heißt es »O zapft is«. Im Anschluss bringen die VollXRocker waschechte Wasenstimmung ins Festzelt nach Ellhofen. Mit Vollgas und guter Laune geht es dann am Samstag, 13. Oktober, mit Firma Holunder weiter. Am Wochenende darauf heizen am Freitag, 19. Oktober, Sicherheitshalbe ein und den Abschluss machen dann in schon altbewährter Manier am letzten Fest- und Partysamstag, den 20. Oktober, die Wasenrocker, die regelmäßig auf dem Cannstatter Wasen spielen.

In der MORITZ Eventhalle ist im Party-Stadl mit den Top-DJs der Region Hüttengaudi angesagt: am 12. Oktober legt DJ Steve XL auf, am 13. Oktober heizt DJ Double D. ein, am 19. Oktober DJ Stefan Wittmann und DJ Richie de Bell sorgt am 20. Oktober noch einmal für ausgelassene Stimmung. Knusprige Hendl und Haxn, Vesperbretter, Kaiserschmarrn und Weißwürste sorgen für typisch bayrische Festzelt-Schmankerl. Und natürlich darf eine frisch gezapfte Maß original bayrisches Mönchshof-Bier nicht fehlen.

Einen Tisch für 10 Personen inklusive 10 halbe Hähnchen, 10 Maß Bier und 10 Klopferle bekommt man für 178 Euro. Bis 31.8. gibt‘s darauf einen Frühbucher-Rabatt von 10 Euro. Buchen kann man unter Telefon 07134-5260-0 oder über den Ticket-Shop auf der Homepage.