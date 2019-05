Künstlerin Ingrid Bäumler führt durch ihre Ausstellung

Eine kostenlose öffentliche Führung bietet die Mosbacher Künstlerin Ingrid Bäumler am Donnerstag, den 6. Juni, um 15.30 Uhr, durch ihre Ausstellung „Liebe zwischen Relief und Farbe“ im Landratsamt, Gebäude 8, in der Neckarelzer Straße 7 in Mosbach an. Die Künstlerin arbeitet nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit Spachtel, Messer und Schere. Die kreative Verwendung verschiedener Materialien in einem Kunstwerk kann den Bezug zur Realität wahr werden lassen und dabei zudem malerisch auf surreale Welten verweisen. Alle Interessierten und Kunstliebhaber sind zu dieser Führung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.