36. Baden-Württembergische Literaturtage in Öhringen

Vom 24. Oktober bis zum 9. November finden in Öhringen die 36. Baden-Württembergischen Literaturtage statt. Viele hochkarätige Veranstaltungen konnten zu diesem Anlass nach Hohenlohe geholt werden.

Die Literaturtage sind bewusst auf ein breites Publikum zugeschnitten und locken mit einem spannenden Programm: Mehr als 30 Veranstaltungen rücken die Begeisterung für Literatur, Lesen, Schreiben und den Austausch darüber in den Mittelpunkt. Der diesjährige Themenschwerpunkt der Baden-Württembergischen Literaturtage lautet »Über Grenzen«. Mit Grenzen ist Öhringen gut vertraut – seit knapp zweitausend Jahren schon. Denn direkt durch das sympathische Städtchen, mit der es die Landschaft, das Klima und die Lebensfreude so gut meinen, verläuft der Limes. Es ist an der Zeit, Grenzen infrage zu stellen, sie bewusst zu machen, sie abzuklopfen, vielleicht auch sie zu überspringen. Wer könnte das besser als die Literatur? Umso mehr Grund haben Bücherfreunde, sich auf die Baden-Württembergischen Literaturtage 2019 zu freuen. Es warten berührende Momente, leise und laute Stimmen, Texte und Musik, starke und zarte Begegnungen, kurz: all das, was Literatur entfaltet, bewegt und ausmacht.

Kulinarische Lesung im Hoftheater

Mit an Bord ist beispielsweise Martin Walker, der gerade nicht nur die Spiegel-Bestseller-Liste anführt, sondern bei den Literaturtagen am 26. Oktober im Hoftheater mit einer exklusiven kulinarischen Lesung lockt. Kurioses und Unterhaltsames bietet ein Abend mit Slam Poetry und Kontrabass im L’Toro Cappel am 27. Oktober. Jochen Malmsheimer nimmt in der Kultura am 29. Oktober kein Blatt vor dem Mund.

Literatur trifft auf Tanzschule

Am 30. Oktober liest die Autorin Pia Ziefle aus ihrem Werk »Länger als sonst ist nicht für immer« in einem für eine solche Veranstaltung ungewöhnlichen Ort: einem Baumarkt. »Herkunft« heißt das Buch von Saša Stanišić, das deutschlandweit besprochen wird – einen der wenigen Auftritte des Autors dazu gibt es im Jugendpavillon in Öhringen am 31. Oktober. Jo Lendle, wohl der wichtigste Verleger im deutschsprachigen Raum, lässt am 1. November in der Tanzschule Siegel hinter die Kulissen des Büchermachens blicken und verrät dabei, was ihn mit Hohenlohe verbindet.

Spuk-Geschichten aus Hohenlohe laden am 2. November zu einem gruseligen Abend in den Schlosskeller ein. Die Newcomerin Raphaela Edelbauer macht sich am 4. November von Wien auf den Weg nach Öhringen und hält in der Hohenlohe’schen Buchhandlung eine der ersten Lesungen zu ihrem Buch, das im Herbst erscheint und für den deutschen und österreichischen Buchpreis nominiert ist.

Literatur auch für die Kleinen

Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es besondere Lesungen und Mitmach-Angebote, unter anderem bietet das Theater Tredeschin am 29. Oktober in der Stadtbücherei das Erzähltheater »Jim Knopf und ­Lukas der ­Lokomotivführer« nach Michael Ende und die Momo-Darstellerin Radost Bokel liest am 31. Oktober aus dem Klassiker »Momo«. Dazu kommen Sachbuchthemen wie etwa zur zerrissenen Geschichte des 20. Jahrhunderts oder auch ein Abend mit Jazz und feiner Lyrik. Andreas Wolf

36. Baden-Württembergische Literaturtage, Do. 24. Oktober bis Sa. 9. November, Öhringen Infos unter: www.literaturtage-oehringen.de