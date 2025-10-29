Angusstüble: Heiraten in herrlicher Lage

Das Angusstüble liegt inmitten herrlicher Streuobstwiesen zwischen Winnenden und Schorndorf im Rems-Murr-Kreis. Ob (freie)Trauungen auf der Terrasse,Sektempfang mit Fingerfood,Bewirtung in der Eventscheuer mit Platz für bis zu 150 Gäste, das Angusstüble-Team hat das perfekte Ambiente für Familienfeiern.

Geboten werden Speisen u.a. von den eigenen Angusrindern,eigene Weine und Säfte. Auf Anfragen freut sich Familie Kerzinger mit Team.

Angusstüble

Beetäcker 1 · 73663 Berglen

Tel. 07195-586725 · www.angus-stueble.de