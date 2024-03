Berufsinfotag Junge Talente in Rothenburg

Der Berufsinfotag Region Rothenburg bietet jungen Menschen eine wertvolle Entscheidungshilfe im großen Angebot möglicher Praktika, Ausbildungsberufe, Studiengänge oder auch beim Thema »Duales Studium«. Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen, Innungen, Ämter, Institutionen, Verbände, Berufs- und Hochschulen, Kammern, Polizei, Bundeswehr und viele mehr präsentieren ihre Tätigkeitsfelder, Ausbildungs- und ­Karrieremöglichkeiten am Freitag, den 19. April 2024 von 15 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle am P1 am Friedrich-Hörner-Weg in Rothenburg ob der Tauber.

Jugendliche können sich zu ihrer beruflichen ­Zukunft in der Region Rothenburg orientieren und mit den regionalen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Rund 90 Aussteller spiegeln die Qualität und Vielfalt der in Rothenburg und Umgebung angebotenen Ausbildungsplätze wider und informieren über ihre Tätigkeitsfelder, Ausbildungs- und ­Arbeitsplätze sowie Karrieremöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler erhalten so zahlreiche Informationen aus erster Hand – von Azubis und Personalchefs als direkten Ansprechpartnern an den Ständen und ebenso durch die Ausbildungsbroschüre »Junge Talente in der Region Rothenburg«. Die ­Junge-Talente-Ausbildungsbroschüre bildet auch in diesem Jahr wieder alle Aussteller ab und bietet ­neben einem Überblick aller Ausbildungsbetriebe zudem detaillierte Informationen zu Berufen, Voraussetzungen, Studiengängen oder Praktika in der näheren Umgebung mit jeweiligen Kontaktdaten der Ansprechpartner. Die Broschüre wird vor dem Berufsinfotag an die Schulen im Umkreis von ca. 30 Kilometern verteilt, damit sich die Klassen mit der Thematik »Praktikum« oder »Berufswahl« vorher ausreichend informieren können. Zusätzlich sind alle Broschüren-Inhalte auch auf der Homepage www.ausbildung-rothenburg.de verfügbar.

Organisiert und durchgeführt wird der Berufsinfotag, der sich als kompakte Informationsbörse bewährt hat, von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rothenburg und dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rothenburg. Alle Schülerinnen, Schüler und Eltern sind herzlich eingeladen, direkt am ­Berufsinfotag die Gelegenheit zu nutzen, Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen und die Grundsteine für die berufliche Zukunft zu legen.

Berufsinfotag Region -Rothenburg ob der Tauber

Fr. 19. April, 15 bis 19 Uhr

Mehrzweckhalle am P1, -Friedrich-Hörner-Weg 11, 91541 Rothenburg ob der Tauber

www.ausbildung-rothenburg.de