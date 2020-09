Carl Knoblauch GmbH & Co. KG – Upcyceln statt Recyceln

Warum nur recyceln, wenn man auch upcyceln kann? Diese Frage haben sich Lena und Alex Knauth, die Geschäftsführer der Firma Carl Knoblauch in Heilbronn, auch gestellt.

Sie beginnen nun im Oktober 2020, neben den angestammten Geschäftsfeldern, einen Nutzeisenhandel auf dem Betriebsgelände in der Hans-Rießer-Straße 8 in Heilbronn. Nicht nur Handwerker, Bastler und Tüftler sind willkommen, sondern auch alle Interessierten an »den Schätzen des Schrotts«. Zu den neuen Dienstleistungen gehören zukünftig nicht nur Zuschnitte, Abkantungen oder Brennzuschnitte von Blechen, Rohren, Stangen oder Vierkantrohren, es gibt außerdem auch allerlei Schätze aus dem Schrott, die aufbereitet wurden oder aufbereitet werden wollen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und der »Do it yourself (DIY)«-Trend wird unterstützt.

Ob alte Nähmaschinen aus deren Gestellen sich wunderschöne antike Tische machen lassen oder Kupfer- und Zinkwannen, die im Garten kreativ bepflanzt werden können, alte Milchkannen, die zu dekorativen Schirmständern werden oder Wagenräder, die im Garten wunderschön mit Schlingpflanzen geschmückt werden können. Alles ist möglich. Ein besonderes Highlight sind auch die Bauteile für den DIY-Grill, den man vor Ort entwerfen kann. Die Firma Carl Knoblauch beschafft dazu die Bauteile, sodass die Hobbyheimwerker einfach ihren eigenen Grill bauen können. Dazu kann man sich auf der Website www.knoblauch-heilbronn.de, bei Instagram oder Facebook informieren oder man kommt persönlich vorbei. Das Team ist Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr für seine Kunden da.

Carl Knoblauch GmbH & Co. KG

Hans-Rießer-Straße 8, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-15670

www.knoblauch-heilbronn.de