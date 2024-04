Frauen Infotage: Zukunft. Chancen. Leben

Vom 22. April bis 3. Mai stehen die (beruflichen) Lebenswelten von Frauen im Landkreis Ludwigsburg im Rampenlicht, unter dem Motto »Zukunft. Chancen. Leben.«. In diesem Jahr wird im Programm besondere Aufmerksamkeit auf »Frauen & Führung« gelegt. Begleitet wird die Veranstaltungsreihe mit einem Info- und Beratungstag in Bietigheim-Bissingen. Diesjähriger Schirmherr ist der Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen, Jürgen Kessing.

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland und in Baden-Württemberg ist weiblich. Baden-Württemberg liegt im Vergleich der 16 Bundesländer auf Platz 13. Nur drei Rathäuser im Landkreis Ludwigsburg werden von einer Frau geführt. Frauen stehen in Sachen Bildung Männern jedoch in nichts nach. Im Gegenteil, die Ergebnisse im Abitur und Studium übertreffen die der Männer.

Anschließend wird ein Großteil der gut ausgebildeten Frauen jedoch unsichtbar. Dass sie weniger oft Macht- und Führungspositionen ergreifen, wird von vielen Faktoren beeinflusst: Kulturgeschichte, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Vorbilder, Aufteilung der Sorgearbeit, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Studien- und Berufswahl und Rollenklischees. Der Landkreis, die Arbeitsagentur und das Regionalbüro für Berufliche Fortbildung Ludwigsburg wollen deshalb Frauen informieren, ermutigen und empowern.

Am 26. April startet ab 16.30 Uhr der Info- und Beratungstag im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen. Hier informieren u.a. Arbeitgebende, Weiterbildungseinrichtungen, die Kontaktstelle Frau und Beruf, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Ludwigsburg und die Agentur für Arbeit Ludwigsburg zum beruflichen Einstieg, Umstieg und Aufstieg. Spannende Kurzimpulse bereichern das Programm: »Wie finde ich meinen Traumberuf« mit der japanischen Lebensphilosophie Ikigai. »Best of Women« zeigt, wie frau authentisch und gleichzeitig professionell auftritt und sichtbar wird. Beim dritten Impuls erklärt ein Gespräch mit Führungsfrauen, welche Herausforderungen und Chancen in den Chefetagen für Frauen bestehen. Ab 19 Uhr rundet das Konzert »FrauenPower« mit den A-Cappella-Ladies aus Kornwestheim den Info- und Beratungstag stimmgewaltig und fulminant ab.

Die zwei Angebotswochen beinhalten eine breite Themenpalette. Diese erstreckt sich von Gesundheits- und Altersvorsorge sowie finanzielle Unabhängigkeit über berufliche Zukunftschancen, beruflichem (Wieder-)Einstieg und Berufsorientierung bis hin zu Empowerment.

Zu all diesen Themen können sich Interessierte ohne großen Aufwand kostenfrei informieren. Entweder digital (live) oder im Präsenz-Format. »Frauen an die Börse«, Kranken- und Rentenrecht, individuelle Beratungen zur beruflichen Zukunft oder Impulse für »Best Ager« finden sich im Themenkatalog. Beim Fokusthema »Frauen & Führung« gibt es Tipps und Infos zu Führungskompetenzen, zur beruflichen Karriere und zum Umgang mit Status, Macht und Hierarchie. Ebenso werden Herausforderungen und positive Aspekte von Führung beleuchtet. Dabei wird auch die Bedeutung von rhetorischen Fähigkeiten aufgegriffen.

Bei den FRAUEN INFOTAGEN warten viele weitere Highlights darauf, entdeckt zu werden.

