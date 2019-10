Das perfekte erste Date in Stuttgart – Dating-Ideen mit WOW-Faktor

Drinks, Dinner, Disco. So, oder so ähnlich sieht die Grundstruktur eines klassischen ersten Dates aus. Das kann man aufregend finden, muss man aber nicht. Hier ein paar Date-Tipps für Stuttgart, die alles andere als 08-15 sind:

Die Schwaben haben zu Recht den Ruf, ziemlich organisiert, relativ geradlinig und gar nicht mehr so sparsam zu sein, wie früher immer angenommen wurde. Somit kristallisiert sich auch der erste Schritt eines Singles heraus, der in Stuttgart ein schönes, romantisches und – vor allem – ein außergewöhnliches erstes Date erleben möchte. Als Grundvoraussetzung gilt es zunächst, ein einsames Herz zu finden, das Lust auf ein Rendezvous hat. Und da bietet das Internet natürlich eine schier unüberschaubare Vielfalt an Kontaktbörsen, Dating-Sites und hochkarätigen Erotik-Dienstleistern. Mit letzteren geht man, was das Erfolgsquote beim Dating angeht, auf alle Fälle auf Nummer sicher.

Ist das Wesentliche erstmal geklärt, geht es an die tatsächliche Date-Planung in Stuttgart.

Verkostungen: Die erste coole Dating-Idee für Stuttgart

Um die Stimmung etwas zu lockern, zählt ein feines Begrüßungsgetränk seit je her zum kleinen 1X1 der internationalen Dating-Szene. Das ist auch in Stuttgart so. Und das ist auch gut so. Doch wo andere mit dem ach so prickelnden Schaumweinchen anstoßen, wäre doch eine ausgefallene Verkostung („Tasting“ in Neudeutsch) deutlich interessanter. Hier ist zum Beispiel 0711tastings.de in Stuttgart eine tolle Adresse. Bei einem Rum-, Whisky-, Craft-Beer, oder Trinkessig-Tastings kommen nämlich gleich mehrere Faktoren zusammen, die es viel einfacher machen, das Eis zu brechen. Klar spielt auch hier der Alkohol eine gewichtige Rolle. Doch für solche Verkostungen spricht auch, dass man nicht gleich von Anfang schon aufeinandersitzt. Außerdem entstehen automatisch zig Gesprächsthemen: Über die Getränke, die Leute, die Location, usw.

Erstes Date in Stuttgart – Tipp #2: Ein Kinobesuch

Ein Kinobesuch gehörte vor noch gar nicht allzu langer Zeit zum felsenfesten Erfolgsrezept für das erste Date. Und das zweite, das dritte und das vierte auch noch. Das hat sich dann aber dank dem Anti-Flair unpersönlicher Großraum-Kinos etwas gelegt. Zu laut, zu industriell, zu Mainstream. Doch das Gefühl, mit seinem neuen Schwarm ganz eng beieinander zu sitzen, den Blick immer mal wieder von der Leinwand abzuwenden, um im Antlitz des anderen zu versinken, Popcorn zu teilen, Händchen zu halten ... das hat schon was. Zum Glück finden sich in jeder größeren City das ein oder andere Retro-Kino. Mal mit Ledersesseln, mal mit Tischen, mal mit Plüschsofas. In Stuttgart wäre da zum Beispiel die „Kinothek“ eine wirklich schöne Alternative.

Besonderer Dating-Tipp für Stuttgart #3: Dinner mal anders

Natürlich sorgt ein 12-Gänge-Menü in einem 3*-Gourmettempel immer für Eindruck. Wäre das nicht der Fall, dann läge die Vermutung nahe, dass das Date von Beginn an wahrscheinlich auf recht wackligen Beinen steht. Kulinarisch für Eindruck sorgen, das lässt sich aber auch anders bewerkstelligen. Und cooler. Und ein paar hundert Mal günstiger! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Picknick? Tagsüber bietet Stuttgart gefühlte 1001 Möglichkeiten und Locations, an denen es sich hervorragend sitzen, schlemmen und flirten lässt. Da gibt es unter anderem den Max-Eyth-See, der ganz einfach mit der U-Bahn erreichbar ist. Die Sonnenuntergänge sind hier legendär! Noch ein wunderschöner Ort für ein romantisches Picknick in Stuttgart wäre das Teehaus in Weißenburgpark. Blumen, Bäume, das wunderschöne Teehaus, weiches Gras; hier entsteht der Eindruck, dass dieser zauberhafte Ort nur für diesen einen Zweck erschaffen wurde. Apropos „außergewöhnliche Date-Ideen in Stuttgart“: Picknicken geht auch nach Sonnenuntergang! Warum nicht ein kleines Picknick im (fast) Dunkeln genießen. Sei dies im Park, am Fluss, im eigenen Hinterhof oder sogar auf dem Flachdach. Eine Decke, ein paar Kerzen, eine Flasche Wein, ein paar Feinheiten, gediegene Musik = Romantik pur. Fakt ist, dass dieses verträumte Out-Door-Candle-Light-Dinner ganz gewiss in Erinnerung bleiben wird.

Stuttgart Dating-Tipp #4: Genießt die Show!

Wobei „Genießt eine Show“ hier treffender wäre. Es bewahrheitet sich immer wieder, dass das gemeinsame Erleben einer Vorstellung – sei dies Kabarett, Comedy, Poetry-Slam oder sogar eine gutgemachte und niveauvolle Burlesque-Show – ganz wunderbar mit dem neuen Partner oder der Partnerin verbindet. Hauptsache man führt sich beim ersten Date nichts Schweres, allzu Tiefgründiges und mitunter Langweiliges zu Gemüte. Bei einer guten Show lässt es sich fantastisch miteinander lachen, staunen, wundern und diskutieren. In Stuttgart wäre zum Beispiel das Theaterhaus eine gute Adresse für Comedy, die Burlesque-Shows im Friedrichhaus sind echte Augenöffner und wirklich hervorragendes Kabarett wird regelmäßig im Renitenztheater aufgeführt. Eines haben alle Shows gemein: An Gesprächsthemen beim ersten Date fehlt es nach einer solchen Aufführung ganz bestimmt nicht.

Ein kurzes Fazit zum etwas anderen ersten Date in Stuttgart

Um die neue Flamme oder den neuen Schwarm beim ersten Date in Stuttgart zu begeistern, muss man das Rad nicht neu erfinden oder mit völlig absurden Date-Aktionen (Vogelspinnen streicheln, Eisschwimmen, etc.) um die Ecke kommen. Sich aber etwas von dem 08-15 Einheitsbrei der Date-Ideen abzusetzen, hat ganz gewiss noch nie geschadet.