Die Blecharbeiter ab 29. September in Schwäbisch Gmünd

Zufällig treffen fünf Blecharbeiter aufeinander. Alle haben sie ihre Jobs verloren. Sorgen machen sich breit, wie es nun weitergehen soll. Aus Langeweile stöbern sie in einem Haufen Blech herum. Und siehe da: Der vermeintliche Schrott tönt, klappert und klopft. Ganze Musikinstrumente lassen sich aus dem Schrott­haufen zusammensetzen! Erste Töne werden den »Ofenrohren« entlockt - mit Hilfe der Zuhörer. Und dann passiert es, man spielt plötzlich zusammen, miteinander. Sie beschließen künftig als Band aufzutreten. Und da alle in ihren früheren Berufen mit Blech zu tun hatten, ist der Name schnell gefunden: »Die Blecharbeiter« oder »fünf Arbeitslose blasen der Tristesse den Marsch« wurde als eines der besten Kinderkonzerte weltweit ausgezeichnet und präsentiert Musik von Komponisten wie Giacomo Rossini, Samuel Scheidt, Edward Elgar, Gerold Amann und vielen mehr.

So. 29. September, 16 Uhr, Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de