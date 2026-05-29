An der privaten staatlich anerkannten DIPLOMA Hochschule erwerben Studierende im Fernstudium international anerkannte Bachelor- oder Master-Abschlüsse. Zur Auswahl stehen mehr als 40 Studiengänge aus sechs Fachbereichen: Wirtschaft, Recht, Gesundheit & Psychologie, Soziales & Pädagogik, Gestaltung & Medien sowie Technik. Das Studium basiert auf dem Blended-Learning-Konzept mit bis zu 14 Live-Online- oder Präsenzseminaren pro Semester. Prüfungen können online oder an Prüfungszentren abgelegt werden. Neben dem Fernstudium bietet die DIPLOMA auch Präsenzstudiengänge an zwei Campus-Standorten sowie duale Studiengänge in sozialen und pädagogischen Bereichen an – online oder vor Ort in Berlin, Hamburg, Hannover, Bonn und München.

Studienservice

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Prüfungs- und Beratungszentrum HN:

Allee 6, 74072 Heilbronn, 07541 501 277