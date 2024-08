Allianz MTV Stuttgart: Doppelte Titelchance im September

Die Kaderplanung bei Stuttgarts schönstem Sport ist abgeschlossen und die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Bevor Ende September die neue Saison mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt beginnt, stehen mit dem hummel volleyball cup und dem Sparda-Bank Supercup gleich zwei ganz große Highlights noch vor der Saisoneröffnung bevor.

In Stuttgart ist eigentlich alles angerichtet für die neue Volleyballsaison. Die Kaderplanung ist abgeschlossen, die Mannschaft steht und die ersten Trainingseinheiten laufen. Alles steht in den Startlöchern, um die Mission Titelverteidigung auch in dieser Saison mit Volldampf in Angriff zu nehmen. Noch vor dem Saisonstart stehen in Stuttgart wieder einmal zwei ganz große Highlights bevor. Zum dritten Mal findet der hummel volleyball cup in der SCHARRena statt. Am Samstag, 14. September, können die Fans beim Vorbereitungsturnier der Extraklasse in der SCHARRena erstmals die neue Mannschaft live in Aktion erleben. Neben Allianz MTV Stuttgart, kämpfen diesmal zwei Teams aus der Bundesliga, der VC Wiesbaden und der VfB Suhl LOTTO Thüringen sowie das Schweizer Top-Team Viteos NUC aus Neuchatel um den hummel cup. Für alle Fans werden in der SCHARRena zwei spannende Spiele geboten, nämlich das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Die Qualifikationsspiele am Freitag finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. »Hattrick, Triple und jetzt zum dritten Mal der hummel cup. Wir freuen uns, dass wir dieses Turnier austragen können. Insbesondere dass zwei Bundesligisten mit dabei sind, ist sehr reizvoll,« freut sich Stuttgarts Geschäftsführer Aurel Irion schon jetzt auf dieses erste Highlight des neuen Sportjahres. Nur eine knappe Woche später wird Stuttgart dann erneut zu einer echten Volleyball Hochburg. Am 22. September treffen sich Meister Allianz MTV Stuttgart und Vizemeister SSC Palmberg Schwerin zum Duell des Jahres um den DVV-Supercup in der Stuttgarter Porsche-Arena. Die Stuttgarterinnen gehen als zweifacher Supercup-Sieger in dieses Match und haben sich die Veranstalterrechte mit dem Sieg im DVV-Pokalfinale gesichert. Nachdem die Stuttgarterinnen bei der Austragung des Supercups 2022 in der Porsche-Arena mit 6.145 Zuschauern einen neuen Rekord in der Frauen Bundesliga aufgestellt hatten, verlassen sie die heimische SCHARRena Stuttgart abermals, um den Sparda-Bank Supercup im größtmöglichen Rahmen auszutragen. »Da es uns vor zwei Jahren gelungen ist, neue Maßstäbe zu setzen, war schnell klar, dass wir gemeinsam mit unseren Fans wieder versuchen wollen, ein großartiges Volleyball-Ereignis vor einer Rekordkulisse in Stuttgart zu veranstalten«, erklärt Aurel Irion. Diese wäre der Partie sicherlich mehr als angemessen, denn beim Aufeinandertreffen der beiden Volleyball-Schwergewichte aus Stuttgart und Schwerin geht es um den ersten Titel der neuen Saison. Letztere startet dann für die Stuttgarterinnen nur sechs Tage später mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt.

hummel volleyball cup

Sa. 14. September, 15 Uhr, SCHARRena, Stuttgart

Sparda-Bank Supercup

Allianz MTV Stuttgart vs. SSC Palmberg Schwerin, So. 22. September, 17 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart

Allianz MTV Stuttgart vs. Schwarz-Weiß Erfurt, Sa. 28. September, 19 Uhr, SCHARRena, Stuttgart

alle Infos, Tickets und Termine: stuttgarts-schoenster-sport.de