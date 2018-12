Dynamische Eleganz und souveräner Luxus vereint

× Erweitern Fotos: Renault Renault Talisman

Mit dem von Grund auf neu entwickelten Talisman positioniert sich Renault als attraktive Alternative in der gehobenen Mittelklasse. Die elegant gezeichnete Coupé-Limousine und der dynamische Kombi Grandtour vereinen die unverwechselbare, kraftvoll- sinnliche Renault Formensprache mit einer luxuriösen Ausstattung, die selbst höchste Ansprüche erfüllt: Ausgesuchte Materialien in exzellenter Verarbeitung gehören ebenso zu den Merkmalen wie richtungsweisende Technikhighlights.

Mit der Neuwagengarantie von fünf Jahren setzt Renault ein deutliches Signal für die hohe Fertigungsqualität des Modells. Exklusiv in seiner Fahrzeugklasse ist der Renault Talisman mit der dynamischen Allradlenkung 4Control erhältlich. Hinzu kommen Voll-LED-Scheinwerfer und das Renault Multi-Sense System zur Individualisierung des Fahrerlebnisses. Hochmoderne Fahrerassistenzsysteme bieten außerdem Sicherheit auf höchstem Niveau. Auch die überdurchschnittlichen Raumverhältnisse tragen zum ausgezeichneten Komfort bei: Dank 4,85 Meter bzw. 4,87 Meter Länge (Grandtour) sowie 1,46 Meter Höhe, 1,87 Meter Breite und 2,81 Meter Radstand bietet der Talisman viel Platz für Mitreisende und Gepäck. Insgesamt fünf Motorisierungen stehen zur Wahl, die ein Spektrum von 110 bis 200 PS abdecken. Die beiden Turbobenziner und die drei Turbodiesel verfügen ausnahmslos über das Energy-Effizienzpaket einschließlich Start & Stop- Automatik. Die besonders sparsame Variante Energy dCi 110 begnügt sich in der Coupé-Limousine mit lediglich 3,6 Liter und im Grandtour mit 3,7 Liter Diesel pro 100 kilometer (95 bzw. 98 g CO2/km) und markiert damit einen der besten Werte in dieser Fahrzeugklasse.

