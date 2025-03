»Eine Insel der kulturellen Zuflucht« – Stadthalle Leonberg

In der Stadthalle Leonberg erwartet die Besucher ein vielfältiges Kulturprogramm, das dazu einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen. Von mitreißender Musik über humorvolles Kabarett bis hin zu inspirierenden Talk-Runden – hier findet jeder eine Veranstaltung, die bewegt und begeistert. »Wir wollen eine Insel sein, auf der man das Gedankenkarussell abstellt und einfach im Hier und Jetzt ist. Kultur ist für uns ein Lebenselixier, das Gemeinschaft schafft«, erklärt Kathja Maneke, Leiterin der Stadthalle Leonberg. Am 12. März feiert Michael Krebs mit »Da muss mehr kommen« 20 Jahre Bühnenkarriere. Der begnadete Songschreiber und Comedian begeistert mit seinen größten Hits, urkomischen Geschichten und neuen Liedern. Ein Highlight erwartet die Gäste am 22. März, wenn Gogol & Mäx ihre Abschiedstournee »Teatro Musicomico« präsentieren. Das Duo verbindet seit 30 Jahren klassische Musik mit humorvollen Einlagen zu einem einzigartigen Spektakel. Das Leonberger Comedy-Event am 28. März bringt eine bunte Mischung an Unterhaltung. Moderiert von Helge Thun, treffen Improvisationen auf Parodien und Musik. Unter anderem treten die Brüder von »Oropax« mit einem Pointen-Feuerwerk speziell für Leonberg auf. Hans Hermann Thielke erzählt von seiner Karriere bei der Deutschen Post und Tobias Gnackes Puppen sprechen mit ihm oder er mit ihnen – wer weiß das schon so genau? Am 3. April feiern Ass-Dur in ihrer Show »Celebration« die Freiheit, das Leben und die Magie der Musik. Die Brüder Dominik und Florian Wagner bieten eine Mischung aus Klavierkunst, Comedy und humorvollen musikalischen Duellen. Den krönenden Abschluss bildet am 29. April »Schoog im Dialog«. Bernadette Schoog trifft Harald Schmidt, einen der vielseitigsten Entertainer unserer Zeit. Das Publikum erwartet ein kurzweiliges Gespräch voller Charme, Esprit und überraschender Einblicke.

alle Infos & Tickets unter: www.stadthalle-leonberg.de oder www.stadthalle-leonberg.reservix.de