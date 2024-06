Sommer in der Stadt in Ellwangen ab 4. Juli

Wer in der Zeit zwischen Ende Juni bis Anfang Oktober eines Jahres durch die Ellwanger Innenstadt läuft, erkennt sofort die besondere Stimmung in der Stadt: Leuchtend gelbe Transparente hängen über den Straßen und überall liegen kleine gelbe Heftchen aus. Was diesen Kultursommer so markant prägt und einzigartig macht, ist Regionalität, bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Vielfalt mit Niveau und Unabhängigkeit.

Der Ellwanger Gitarrist Paulus Ott präsentiert die Band »Entourage« zum Auftakt des diesjährigen »Sommer in der Stadt-Festivals« am 4. Juli. Das Quintett eint Musiker aus ganz Deutschland. Sänger Malte Michalek aus Offenburg konnte seine Stimme schon bei der Pro-7 TV-Show »The Voice of Germany« unter Beweis stellen. Die Musiker von »Entourage« teilten die Bühne bereits mit Szenegrößen wie Max Mutzke oder Heinz-Rudolph Kunze und studieren allesamt an der Popakademie in Mannheim. Stilistisch ist das Ensemble im Soul und Motown sowie im Pop zu verorten.

Ein weiteres Highlight im Juli ist das Festival ­»Ellwangen ist bunt – eine Welt für Alle« am 6. und 7. Juli in der Innenstadt. Verschiedene in Ellwangen ­lebende Nationalitäten stellen sich vor und verwöhnen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern. Im Zentrum der Stadt wird es neben dem Eine-Welt-Fest (am Sonntag) an den beiden Tagen Musik, Tanz, Gesang, Kunstausstellungen, Informations- und Aktionsstände sowie Spielaktionen für Kinder entlang der Spital- und Marienstraße geben. Ebenfalls am 7. ­Juli findet der 28. Ellwanger Naturhorntag statt. Traditionell wird der Naturhorntag durch den dem Spielmannszug der Bürgergarde eröffnet. Dieser marschiert mit klingendem Spiel um 11.30 Uhr ein. Anschließend gestalten verschiedene Bläsergruppen ein Standkonzert.

Auch Märchenfreunde kommen beim »Sommer in der Stadt« voll auf ihre Kosten. Am 12. Juli erzählen Ute Hommel und Lilo Schick-Krause Märchen im Lesegarten des Palais Adelmann. Auch im Konzertbereich wird noch so einiges geboten, zum Beispiel der Auftritt der Schwäbisch Haller Unplugged-Formation AcoustasoniXs am 18. Juli, ebenfalls im ­Lesegarten des Palais Adelmann. Die Hohenloher werden dem Publikum eine bedacht selektierte ­Mischung von Rock- und Poptiteln der Musikgeschichte präsentieren. In der evangelischen Stadtkirche spielt am 19. Juli das Orchester »Les Schubertiades«. Unter der künstlerischen Leitung von Filmkomponist Hubert Evin spielt das Ensemble in unterschiedlichen Besetzungen, vom symphonischen Tutti bis hin zu kleineren kammermusikalischen ­Besetzungen.

Am 19. Juli geht schließlich das Luftschloss-Festival in der Großen Stallung im Schloss in seine 7. Runde und schenkt Ellwangen die Festivalkultur, die es verdient. Junge Musik für junge Leute mit aktuellen Bands aus der House-, Hip-Hop- und Popszene. Gefeiert wird auch im Hof der Schule Rindelbach, und zwar am 27. Juli beim Sommerfest der Chorwerkstatt. Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr musikalisch umrahmt von der Chorwerkstatt und Gästen sowie Tanzgruppen des Sportvereins Rindelbach.

Mehr Infos unter

www.ellwangen.de

www.luftschloss-festival.de