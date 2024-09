mit Eva Noller, Baubürgermeisterin und Dr. Markus Vogl

Was macht eine Stadt schön oder hässlich? Wie kann die Lebensqualität in Göppingen verbessert werden? Welche Prinzipien sollten in der Stadtplanung und Stadtästhetik verfolgt werden? An diesem Abend erwartet Sie eine spannende Diskussion zwischen der Baubürgermeisterin und einem renommierten Städtebau-Experten. Im Anschluss an die Diskussion besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an die Podiumsteilnehmer*innen zu stellen.