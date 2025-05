"Harry Potter Edition" Filmwerkstatt

Kids in der Greenbox

Möchtest Du endlich einmal Deine magischen Kräfte ausprobieren? Unglaubliche Zaubereien wie Harry, Ron und Hermine in Hogwarts ausprobieren? Mit Harry's Tarnumhang unsichtbar werden? Oder Gegenstände wie das Monsterbuch zum Fliegen bringen?

Ihr dreht eure Szenen in unserer Greenbox vor dem Harry Potter Hintergrund, den ihr euch ausgesucht habt. Das Grüne wird am PC ausgelöscht, und mit dem Harry Potter Hintergrund ersetzt. Lernt alle Kniffe, um eure Rolle ausdrucksstark zu spielen, wie man mit einer Kamera umgeht und andere Jobs am Filmset. Dann schneiden wir den Film, fügen den Harry-Potter-Soundtrack ein und ihr erfindet einen coolen Titel.

Heraus kommt euer eigener, professioneller Harry-Potter-Film in HD-Qualität, den ihr auf einem USB-Stick mit nach Hause nehmen dürft. Es ist außer dem Profi-Greenscreen und Filmstudio ein riesiger Verkleidungs- und Requisitenfundus vorhanden. Wer möchte, kann sein eigenes Harry-Potter-Kostüm mitbringen.