"Living Library" zur Langen Nacht der Demokratie

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, am Mittwoch, den 2. Oktober 2024, findet in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine landesweite Lange Nacht der Demokratie statt.

Hierbei soll in Städten und Dörfern in vielfältigsten Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten werden.

Die Stadt Aalen ist mit 5 Kooperationspartner*innen mit einer "Living Library" dabei: Statt Büchern können sich Gespräche mit Menschen aus verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen zu Demokratie "ausgeliehen" werden, darunter die Themen Politisches Engagement, Demokratie & Klimawandel, Menschenrechte und Junge Menschen & Demokratie.