"Poplights" - Jugendmusikschule unterwegs auf der Pop-Schiene

Dass die Jugendmusikschule nicht nur „klassisch“ kann, zeigen die Schülerinnen und Schüler beim „Poplights“-Konzert, das erstmals am 2023 stattfand. Neben Bands aus den Bereichen Rock, Pop und Jazz präsentieren sich auch Ensembles wie das Streichorchester und weitere Formationen, die sich eigens für dieses Konzert zusammenfinden. Neben solistischen Auftritten freuen wir uns auf Giocoro, unseren Chor in Kooperation mit der evangelischen Kirche und das Jugendblasorchester, welches in Kooperation mit dem Musikverein der Stadtkapelle durchgeführt wird. Unsere Schülerinnen und Schüler werden bei der spannenden Kombination von Bands mit verschiedenen Instrumentalisten wieder neue und tolle musikalische Erfahrungen machen.

Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend der besonderen Art!