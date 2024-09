"Wir fahren ab auf Demokratie"

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit findet erstmals die "Lange Nacht der Demokratie" in GP statt. 7 Locations, ein spannendes Programm rund um das Thema "Demokratie" und ein "abgefahrener" Bus.

Station 1: Demokratie - Dome

Bahnhofsplatz | Haltestelle: Marktstraße

Im Dome ist Raum für Diskussion. Mit Respekt und Anteilnahme. Das macht eine offene, demokratische Gesellschaft aus. Beim Speeddating geht es darum jemanden kennenzulernen, sich auszutauschen und gegenseitig besser zu verstehen. Gemeinsam kann man dann einen "Virtual Reality" Rundgang durch den Bundestag machen. (Mobile Jugendarbeit | BruderhausDiakonie)

Station 2: Ausstellung Frank Bölter

Kunsthalle Göppingen | Haltestelle Kunsthalle

Nicht die Kunstwerke von Frank Bölter stehen im Fokus seiner Arbeit, sondern die Prozesse, die vorausgegangen sind. Dies spiegelt auch die Ausstellung, die sich zwischen den Polen Objekt und Prozess bewegt. Modelle z.B. der Akropolis Linz und der NEOKunsthalle Göppingen erzählen von der besonderen Arbeitsweise des Künstlers, die immer die Gesellschaft miteinbezieht, in diesem Sinne sind seine Arbeiten im öffentlichen Raum auch politisch. Die Einladung zum Mitmachen wird durch den großen Tisch mit Faltanleitungen des Künstlers inmitten der Ausstellung ausgesprochen. Auch die Ausstellung ist durch das Handeln der Besuchenden im stetigen Wandel.(Kunsthalle Göppingen)

Station 3: Unvereinigte Staaten von Amerika

Mörike-Gymnasium | Haltestelle Stadthalle

Trump...oder Harris?! So einfach ist das nicht - Oder doch?

Ab 17 Uhr zeigt das MöGy eine Ausstellung zum Thema "Wahlen in den USA". Teils ist die Ausstellung auf Englisch - Aber Übersetzerinnen und Übersetzer sind in jedem Fall vor Ort. Um 18.30 Uhr wird Prof. Stephan Bierling von der Universität Regensburg einen Vortrag zum Thema "Unvereinigte Staaten von Amerika" halten. (Mörike Gymnasium GP)

Station 4: Global Dance

Stadthalle | Haltestelle Stadthalle

Ab 19 Uhr: Musik und Tanz - Das hat Menschen schon immer verbunden. Wer internationales Flair liebt ist hier genau richtig. Bei Global Dance macht schon allein das Zuschauen bei den traditionellen Tanzvorführungen aus verschiedenen Ländern Spaß - Doch es geht auch ums Mitmachen - mit und ohne tänzerische Vorkenntnisse! Wer Lust hat, das Tanzbein zu schwingen kann ab 19 Uhr in der Stadthalle vorbei kommen! (Stadt Göppingen)

Station 5: Demokratie in Kurzfilmen von und mit Anna Mönnich

Volkshochschule | Haltestelle Feuerwache

Ab 20 Uhr: Die Ulmer Filmemacherin Anna Mönnich präsentiert eine Auswahl ihrer Kurzfilme, die sich auf unterschiedliche Art mit Demokratie auseinandersetzen. Eine Doku mit Puppen-Alien befragt Leute allen Alters zu Demokratie (5 Min). In dem actionreichen Drama „Eskalation“ (20 Minuten) geht es um die kritische Auseinandersetzung mit der momentanen Weltlage. „MAMA“ (15 Minuten) behandelt zeitgenössische Ängste und das bibliothekarische Kunstprojekt einer Frau „The itinerant poetry librarian“ (8 Minuten) zeigt das harte, aber inspirierende Leben einer Künstlerin. Die Kurzfilme geben Einblick ins Leben von Menschen, die in der Demokratie leben und sich an unterschiedlichen Fronten für Menschlichkeit einsetzen.(VHS Göppingen)

Station 6: Ask Alex! / Quararo / Glücksrad - und Lego?!

Rathaus | Haltestelle Friedrichstraße

Wie lange dauert ein Arbeitstag? Was war das verrückteste, was man als OB mal machen musste? Was wolltest Du den Oberbürgermeister Alex Maier schon immer mal fragen?! Hier ist die Chance, bei "Ask Alex" - einen kleinen Einblick ins OB-Leben zu bekommen! (Stadt Göppingen)

Quararo-Was?! Hier geht es um Entscheidungen. Die erste Entscheidung steht direkt an: Entscheide dich dafür vorbei zu kommen und Quararo zu spielen! (Demokratiezentrum Göppingen)

Was haben ein Legoturm und ein Glücksrad mit Demokratie gemeinsam?! Vielleicht mehr als du denkst! Finde es raus und komm ins Rathaus. (Generation Demokratie)

Station 7: Pub Quiz

Irish Pub | Haltestelle Friedrichstraße

Wie gut kennst du dich mit der Demokratie aus?

Teste dein Wissen bei einem Pub Quiz der besonderen Art ! - keine Sorge, das Quiz ist in deutsch.

(Kreis Göppingen nazifrei e.V.)

Und was ist mit dem Bus?

Kennt Ihr das - Ihr sitzt morgens verpennt im Bus und eine wildfremde Person setzt sich neben Euch? Das Schweigen ist dann oft ... awkward ...

Es könnte aber auch die Gelegenheit zu einem Gespräch sein, zu neuen Sichtweisen, kontroversen Diskussionen und ein bisschen mehr Verständnis.

Der kostenlose Demokratie-Bus des Jugendgremiums bringt Euch nicht nur von einer Location zur anderen, sondern bietet Euch genau das. Und noch viel mehr: Live-Music, Poetry und jede Menge Überraschungen.

Und wer nach all dem immer noch nicht genug hat, der ist herzlich eingeladen zur Abschlussparty in der Stadthalle von 22.00 bis 24.00 Uhr!