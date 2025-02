Zwangssterilisation, vermeintlicher „Gnadentod“, „unwertes Leben“. Mit diesen Themen beschäftigt sich das Theaterstück #nutzloseEsser, der Theatergruppe des bhz Stuttgart e.V. Das Stück ist eine Adaption von „Erinnerung 2000 von Katja und Klaus Beer“ und erzählt von Schicksalen der 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, die während des Dritten Reichs im Rahmen der so genannten „Aktion T4“ ermordet wurden. Obwohl diese Unmenschlichkeit über 80 Jahre zurück liegt, hat das Thema nicht an Aktualität verloren. Auch heute noch werden Menschen mit Behinderung Opfer von Vorurteilen, Benachteiligung und Vorbehalten. In Zeiten, in denen rechtsextreme Positionen in Deutschland stark zunehmen und sich Parteien wie die AfD gegen Antidiskriminierungsgesetze aussprechen, ist es von großer Bedeutung, Position zu beziehen.