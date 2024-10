ein Musical der Musical Crew

Erlebe, das neue Musical „¡Inspirado! - Auf den Spuren des Lichts“ der Musical Crew der Evangelisch-methodistischen Kirche Nürtingen.

Karten online kaufen

Lass dich entführen in die wilden Straßen von Veracruz, Mexiko und erlebe die Geschichte der 10-jährigen Yamelia, die ohne ihre Eltern bei ihrer frommen Großmutter aufwächst. Eines Nachts wird Yamelia nach einem Schicksalsschlag von ihrer Oma getrennt. Auf der Flucht vor dem Kinderheim landet sie auf der Straße und versucht sich allein durchzuschlagen. Sie freundet sich mit einer Gang an, und sucht verzweifelt nach ihrer Großmutter. Yamelia orientiert sich immer wieder an den Spuren des Lichts und lässt sich von Gott inspirieren. Ob sie trotz einiger Rückschläge ihren Weg findet?

Die Musical Crew, bestehend aus einem Chor, einer Live-Band und talentierten Darstellenden im Alter von 8 bis 88 Jahren, hat jede Zeile und Strophe selbst verfasst. Nach „LIFESONG - Avidds Suche nach der Vision“ im Jahr 2022 bietet dieses neue Musical über zwei Stunden Abenteuer für die ganze Familie.